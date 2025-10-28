Ozon ищет разработчиков, которые подготовят его к цифровому рублю

Ozon Банк первым из банков, связанных с маркетплейсами, объявил, что собирается внедрять цифровой рубль. Кредитная организация готовится к подключению к платформе Банка России. Первые цифровые рубли у Ozon появятся в 2026 г. Эксперты считают, что третья форма национальной валюты выведет торговлю на новый уровень.

Первый из e-commerce банков

«Озон Банк» (Ozon Банк), входящий в экосистему второго по величине маркетплейса России Ozon, ищет разработчика программного обеспечения для подключения к платформе цифрового рубля Банка России, следует из закупочной документации финансовой организации, с которой ознакомился CNews.

Цель приобретения ПО — обеспечение технологической готовности компании к работе с платформой цифрового рубля путем внедрения программного обеспечения, позволяющего, осуществлять прием и передачу цифровых рублей от клиентов и контрагентов, интегрироваться с существующей ИТ-инфраструктурой компании, обеспечить безопасность и соответствие требованиям Банка России. Также среди целей гарантировать отказоустойчивость и непрерывность бизнес-процессов при работе с цифровым рублем и обеспечить учет и отчетность операций с цифровым рублем в соответствии с регуляторными требованиями.

Ozon раскрыл сроки реализации работ. Завершение этапа внедрения намечено на 20 января 2026 г., ввод в опытную эксплуатацию — 30 мая 2026 г., а ввод в промышленную эксплуатацию — 1 сентября 2026 г.

Требование к исполнителю — наличие успешно реализованных проектов по интеграции с платформой цифрового рубля.

«Ozon Банк входит в список значимых на рынке платежных услуг. Крупнейшие банки должны предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года. Сейчас мы готовим внутренние процессы, инфраструктуру и сотрудников», — сообщил CNews представитель Ozon Банка.

Банк России уже включил «Озон Банк» в список банков, планирующих присоединиться к пилотному проекту по внедрению цифрового рубля. В нем 27 кредитных организаций, в том числе «ВК Платежные технологии», «Модульбанк», АБ «Россия», «МСП Банк». Также Банк России сформировал список банков-участников пилота операций с реальным цифровым рублем, куда вошли 18 топовых банков России.

Конкуренты отстают

Ozon Банк — первый связанный с маркетплейсами банк в списках Банка России на подключение к платформе цифрового рубля. Пока в них нет кредитных организаций двух других крупнейших российских маркетплейсов — Wildberries и «Яндекс маркет». В Wildberries отказались от комментариев, в «Яндекс» на момент написания материала не успели ответить.

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег.

Сайт Ozon Ozon спешит внедрить цифровой рубль первым среди конкурентов

Таким образом у рубля будут наличная, безналичная и цифровая формы. Они равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.

Летом 2023 г. был принят закон о цифровом рубле, согласно которому он признается третьей национальной формой валюты, наряду с наличными и безналичными рублями. Cчета цифрового рубля открываются на ИТ-платформе Банка России. Доступ к ним возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки. ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ранее планировалось, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с июля 2025 г., но регулятор перенес срок на 1 сентября 2026 г.

Настоящий прорыв для торговли — цифровой рубль

Эксперты считают, что для маркетплейсов внедрение цифрового рубля станет настоящим прорывом. Если Ozon Банк сможет первым предложить это продавцам, то получит конкурентное преимущество, полагает основатель ГК «ГБИГ Холдингс» Руфат Абясов.

«Пока все обсуждают технические детали цифрового рубля, мало кто говорит о том, как он реально изменит бизнес. Сейчас продавец получает деньги через 2-7 дней после продажи. За это время нужно закупить товар, заплатить за склад, выдать зарплату. Приходится брать кредиты. С цифровым рублем продажа подтверждена — деньги уже на счете. Прямо сейчас. Для малого бизнеса это меняет все: меньше кредитов, больше свободы, выше прибыль», — считает эксперт.

По словам ведущего аналитика Amarkets Игоря Расторгуева, интеграция платформы ЦБ потребует от исполнителей значительных технических доработок — затраты среднего банка на внедрение составят около 150 млн руб. за два года.

В первую очередь, внедрение расчетов в цифровом рубле сокращает расходы на оплату комиссий и эквайринга, говорит ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин. По данным ЦБ, комиссии за оплату товаров и услуг цифровыми рублями, составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1500 руб.), а комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 руб. за транзакцию. Это намного ниже средних комиссий банковского эквайринга, которые составляют от 1,3% до 2,5%.

Кроме того, говорит Абясов, цифровой рубль — это умные деньги, которые все делают сами.

«Например, деньги можно «запрограммировать». Продавец не отгрузил товар за 48 часов? Деньги автоматически вернутся. Товар бракованный? Компенсация зачислится сразу. По его словам, сейчас возврат — это квест на несколько дней. Кроме того, компании смогут начислять кешбэк цифровыми рублями, а не баллами», — отмечает Абясов.

Также внедрение цифрового рубля позволит Ozon не зависеть от Visa и Mastercard на международном рынке.

«Цифровой рубль — наша система через ЦБ. Для Ozon, который работает в Казахстане и Беларуси, это важно. Если цифровой рубль станет инструментом для расчетов между странами, можно принимать платежи от иностранцев без конвертации», — заметил аналитик.

Для маркетплейса это снижение рисков. «Сейчас площадка может пострадать из-за одного недобросовестного продавца. С цифровым рублем такие схемы отследить проще. Ozon Банк может предложить "белую" схему работы. Для малого бизнеса, который боится блокировок, это весомый аргумент», — считает Абясов.

Что даст покупателям

«Учитывая, что Ozon Банк занимает первое место по объему онлайн-платежей в стране и обслуживает более 35 млн клиентов, внедрение новой формы валюты на этой площадке может сделать «цифровизацию рубля» действительно массовым явлением», — говорит Игорь Расторгуев.

Для покупателей маркетплейсов цифровой рубль будет выглядеть как еще один способ оплаты — наряду с картами и электронными кошельками. Открыв приложение «Озон Банка», пользователь сможет создать цифровой кошелёк на платформе Центробанка, пополнить его обычными рублями по курсу «один к одному» без комиссии и расплачиваться при покупках через QR-код. Причем этот кошелек будет доступен из любого банковского приложения, где у человека есть счет, — не нужно переводить средства между разными банками, добавляет аналитик.

Абясов отмечает, что внедрение цифрового рубля позволит делать микроплатежи, например, что-то продавать даже за 50 руб. так, что банковская комиссия не съедала «приличный кусок». Также подписки станут гибче, это будут микроплатежи за каждое использование вместо списания крупной суммы раз в месяц.

Новая форма валюты не заменит привычные способы оплаты, а дополнит их, заняв, по прогнозам ЦБ, от 3 до 5% от общего объема транзакций. Но внедрение цифрового рубля потребует вложений в его продвижение, так как большинство граждан России, согласно опросам, пока не готовы им пользоваться.

Низкий уровень доверия пользователей к новой форме денег и опасения по поводу конфиденциальности могут стать одним из рисков, добавляет руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнер 5D Consulting Алексей Карпунин. По его словам также не ясно и то, насколько активным окажется спрос — большинство россиян пока не спешат переходить на цифровой рубль, предпочитая традиционные способы оплаты.

«Поэтому на первых этапах речь, скорее всего, пойдет о тестировании и постепенном расширении сценариев использования, чем о массовом переходе на новую форму расчетов», — констатировал эксперт.