CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках
|

Сбербанк перевел подписание договора банковского обслуживания в онлайн

Теперь новые клиенты Сбербанка могут оформить заказ банковской карты и подписать договор банковского обслуживания дистанционно, прямо через мобильное приложение «Госключ», используя усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Ранее договор банковского обслуживания (ДБО), дающий клиентам доступ ко всем банковским услугам и продуктам, всегда оформлялся вручную на бумажном носителе. Сейчас клиенты могут полностью отказаться от оформления документов на бумаге: достаточно сделать заказ на сайте банка, подписать заявление цифровой подписью через «Госключ» и выбрать удобный способ получения карты.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) является наиболее распространенным и удобным способом удаленного подписания юридически значимых документов. Она соответствует требованиям российского законодательства и широко применяется сегодня в различных сферах — ее уже использует около 20 млн человек по всей стране.

Антон Золотухин, директор дивизиона развития цифрового профиля клиента Сбербанка: «Мы стремимся сделать обслуживание максимально удобным и современным для наших клиентов. Электронное подписание договора банковского обслуживания с использованием "Госключа" и УНЭП — это шаг к полному отказу от бумаги и новым стандартам дистанционного взаимодействия клиента с банком».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

Фонд Потанина купил долю разработчика нейросети для «стройки домов без нервов и не вставая с дивана»

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

В России создали полигон для проверки совместимости отечественного банковского ПО

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Завершается регистрация на CNews FORUM 2025

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще