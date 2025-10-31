CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Программное обеспечение «Лантер» готово для операций с цифровым рублем

Компания «Лантер», разработчик мультивендорного ПО для эквайринговых решений (входит в группу «Ланит»), адаптировала программное обеспечение LAN-4Tap для проведения операций с цифровым рублем.

Клиент Московского областного единого информационно-расчетного центра (МосОблЕИРЦ) успешно провел операцию в цифровых рублях и оплатил справку об отсутствии задолженности на лицевом счете.

Для проведения оплаты использовался программно-аппаратный комплекс, поставленный в МосОблЕИРЦ компанией «Лантер». Клиент провел оплату с помощью универсального платежного QR-кода.

Платежи были проведены непосредственно в офисе МосОблЕИРЦ, что позволило наглядно продемонстрировать эффективность и простоту расчетов цифровой формой национальной валюты.

Андрей Акулов, заместитель генерального директора по экономике и финансам Московского областного единого информационно-расчетного центра, сказал: «Использование цифрового рубля позволит сократить издержки на обработку транзакций, повысить безопасность операций и обеспечить удобство пользователей. В ближайшее время услуга по поддержке цифрового рубля будет доступна во всех отделениях компании».

Виктор Кунях, коммерческий директор «Лантер», сказал: «Проведенные операции должны стать основой для расширения возможностей электронных платежей в будущем. Реализация данного инновационного платежного инструмента подтверждает статус «Лантер» как одного из ведущих поставщиков мультивендорного программного обеспечения для POS-терминалов».

