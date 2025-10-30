CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сбербанк предложил юным клиентам еще один способ перевода денег

Сбербанк продолжает развивать детское приложение «СберKids», делая финансовые операции доступнее и проще для детей в возрасте от 6 до 13 лет. Теперь ребята могут совершать быстрые переводы не только внутри банка по номеру телефона и в банки-партнеры, но и воспользоваться новым способом — переводами по Системе быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый функционал доступен в последней версии приложения на Android, а владельцам айфонов необходимо обновить «СберKids», скачав актуальную версию в App Store. Сделать это нужно как можно быстрее, пока приложение еще доступно. Чтобы ребенок мог воспользоваться новой опцией, родителю необходимо в настройках детской карты в приложении «Сбербанк Онлайн» привязать номер телефона ребенка к детской «СберКарте».

Кирилл Бессонов, начальник Управления «СберKids» Сбербанка: «Перевод денег — одна из самых популярных операций в детском приложении «СберKids» для пользователей 6-13 лет, которых сегодня уже почти 2,5 млн человек. Каждый месяц этой возможностью пользуется 1,4 млн детей. Чаще всего юные клиенты переводят деньги на подарок однокласснику или учителю, чаевые в кафе или себе. Думаю, что наши клиенты оценят это нововведение».

