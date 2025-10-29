CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Сбербанк представил новый функционал: чаевые и отзывы — за один платеж

Сбербанк запускает новый сервис: клиент может оставить чаевые и оценить обслуживание прямо на POS-терминале в рамках одного платежного сценария. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Теперь, посещая любимые места и используя новые биометрические терминалы Сбербанка, клиент любого банка сможет оставить оценку заведению. А при подключении партнера к сервису «СберЧаевые» — отправлять чаевые в знак благодарности. Все эти функции стали частью одного устройства.

Новый сервис будет работать в подключенных к эквайрингу Сбербанка торговых точках — в кафе и ресторанах, услугах и магазинах розничной торговли.

Клиентский опыт простой и быстрый - чаевые, а также оценка заведения реализуются в рамках одной оплаты, сценарий универсальный для всех видов бизнеса.

Каждая оценка и комментарий (для подключенных партнеров) автоматически передаются в 2ГИС с пометкой «Подтвержден Сбером», что повышает доверие к оценке заведения. Для удобства мерчантов в приложении «СберБизнес» доступна панель управления отзывами: сводные метрики, аналитика от нейросети Сбербанка GigaChat, фильтры, отчеты и ответы на отзывы.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, глава блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка: «Это уникальное решение на российском рынке эквайринга. Сервис работает на новых терминах «Сбера», которых установлено на данный момент 1,5 млн. Экосистема прозрачной обратной связи выгодна всем: гостям, которые хотят быть услышанными; бизнесу, который стремится стать лучше; официантам и поварам, которым теперь еще проще оставить чаевые. В 2023 г. «Сбер» первым на рынке представил новую линейку POS-терминалов, поддерживающих как привычные всем методы оплат картой, NFC, QR, так и самые инновационные – «Оплата улыбкой». В августе 2025 г. «Сбер» первым вернул бесконтактную оплату через iPhone – «Вжух» – и продолжает обновлять функционал своих терминалов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

ПСБ запустил чат-бот для физических лиц в российском мессенджере MAX

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще