В России выпущен первый локализованный смарт-терминал

Компания Life Pay объявляет о запуске первой в России линейки банковских умных терминалов с полной локализацией разработки, производства и сервиса. Смарт-терминалы - это устройства, объединяющие функции кассового аппарата, платежного терминала и коммуникационного центра. Они позволяют проводить безналичные расчеты, обрабатывать оплату картами, смартфонами, QR-кодами и другими способами, а также интегрировать онлайн-сервисы управления бизнесом. Об этом CNews сообщили представители Life Pay.

Ускорение цифровизации торговли делает подобную оффлайн-инфраструктуру ключевым элементом экосистемы банков, а в перспективе - и маркетплейсов.

При этом требования государства к локализации оборудования усиливаются (Постановления №719, №1875, 44-ФЗ). Устройства серии Life Pulse соответствуют требованиям Минцифры и Минпромторга и предназначены для банков, и любого бизнеса, работающего в условиях растущего спроса на импортозамещение, технологическую независимость и стандарты обслуживания.

«Нам удалось создать устройство, которое точно и своевременно отвечает и запросам бизнеса, и требованиям регуляторов. Кроме того, оно уже готово к следующему этапу развития рынка и масштабированию», – отметил Ашот Григорян, генеральный директор компании Life Pay.

Выполнение требований новой регуляторики имеет стратегическое значение в рамках всей страны. Это важный шаг к укреплению технологического и цифрового суверенитета России. Проекты в этой области напрямую влияют на безопасность и развитие отечественной технологической базы. Именно благодаря им российские компании соответствуют всемирным стандартам. Более того, наш бизнес формирует собственные опережающие практики и задает ориентир для международного рынка.

Новое решение может быть интересно банкам, которые хотят снизить стоимость привлечения клиента, и увеличить «срок жизни» клиента в банке, а также создать полностью ипортзамещенную среду в организации, снизить операционные риски, быстро запускать новые продукты. Для МСБ – может поспособствовать быстрому выходу на рынок, а также предоставит сервис и поддержку «под ключ». Для крупного бизнеса – как элемент технологического суверенитета и снижения рисков потерь от действий зарубежных партнеров.