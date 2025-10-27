CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сбербанк представил обновленный раздел «Инвестиции» в «СберБизнес»

Сбербанк перезапустил раздел «Инвестиции» в интернет-банке «СберБизнес». Теперь корпоративные клиенты могут получить уровень аналитики и удобства, который раньше был прерогативой в основном частных инвесторов. Все необходимое в одном окне — от отслеживания структуры портфеля и графика выплат до заключения сделок РЕПО и покупки облигаций. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка: «Развитие финансовой культуры и доступности инструментов для всех категорий инвесторов — одна из наших ключевых задач. Мы видим, что для компаний управление ликвидностью стало стратегической целью: вместо пассивного хранения на расчетном счете бизнес все активнее инвестирует свободные деньги, даже на короткие сроки. Новый интерфейс запущен на фоне растущего интереса бизнеса к инструментам инвестирования. Только за первые девять месяцев 2025 г. корпоративные клиенты «Сбера» заключили свыше 200 тысяч сделок РЕПО, что в четыре раза превышает показатель предыдущего года, а общий оборот по этим операциям превысил 7 трлн руб. С начала года более 5000 клиентов впервые открыли брокерский счет в «Сбере», и 79% из них уже совершали сделки».

Ключевые возможности обновленного раздела «Инвестиции»: портфель в реальном времени: полная видимость структуры и стоимости активов; прогнозирование денежных потоков: график предстоящих выплат по купонам и дивидендам для точного финансового планирования; сделки РЕПО в несколько кликов: полный контроль — от актуальных ставок до дат расчетов; «Магазин» облигаций: прямой доступ к котировкам и возможность быстрой покупки ценных бумаг; неторговые поручения: возможность подачи поручений по счету онлайн.

Обновленный раздел уже доступен клиентам «СберБизнес». В ближайших планах – дальнейшее развитие функционала, включая интеграцию ленты новостей, аналитики и возможности более глубокой персонализации.

