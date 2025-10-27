«Рувики» поможет обучить «ГигаЧат» 20 языкам народов России

Российская интернет-энциклопедия «Рувики» передала материалы для обучения нейросети «ГигаЧат» от Сбербанка 20 языкам народов России. Переданные материалы включают тексты на алтайском, башкирском, бурятском, вепсском, горномарийском, ингушском, коми, коми-пермяцком, марийском, мокшанском, ливви-карельском, татарском, тувинском, калмыцком, удмуртском, хакасском, чеченском, чувашском, эрзянском и якутском языках. Об этом CNews сообщили представители «Рувики».

На основе собранных волонтерами энциклопедических статей генеративный искусственный интеллект будет осваивать языки народов России, что позволит не только повысить качество генерации текстов на них, но и сохранить уникальное культурное наследие в цифровую эпоху.

Генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко: «Наша миссия – делать знания доступными для всех, в том числе на языках народов России. Мы видим, как технологии становятся важным инструментом сохранения культурной идентичности и знаний, находившихся под угрозой утраты; и рады, что вклад авторов «Рувики» поможет развитию генеративного искусственного интеллекта, который будет способен понимать и уважать языковое многообразие нашей страны».