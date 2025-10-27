CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

«Рувики» поможет обучить «ГигаЧат» 20 языкам народов России

Российская интернет-энциклопедия «Рувики» передала материалы для обучения нейросети «ГигаЧат» от Сбербанка 20 языкам народов России. Переданные материалы включают тексты на алтайском, башкирском, бурятском, вепсском, горномарийском, ингушском, коми, коми-пермяцком, марийском, мокшанском, ливви-карельском, татарском, тувинском, калмыцком, удмуртском, хакасском, чеченском, чувашском, эрзянском и якутском языках. Об этом CNews сообщили представители «Рувики».

На основе собранных волонтерами энциклопедических статей генеративный искусственный интеллект будет осваивать языки народов России, что позволит не только повысить качество генерации текстов на них, но и сохранить уникальное культурное наследие в цифровую эпоху.

Генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко: «Наша миссия – делать знания доступными для всех, в том числе на языках народов России. Мы видим, как технологии становятся важным инструментом сохранения культурной идентичности и знаний, находившихся под угрозой утраты; и рады, что вклад авторов «Рувики» поможет развитию генеративного искусственного интеллекта, который будет способен понимать и уважать языковое многообразие нашей страны».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

ПСБ запустил чат-бот для физических лиц в российском мессенджере MAX

Центробанк ищет, кто научит 500 его сотрудников писать промпты, генерировать ИИ-видео и рисовать цифровые аватары

Стали известны победители «Киберарена GISDays»

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще