Сбербанк запустил «Аналитику рентабельности рынка» для всесторонней оценки рыночных цен для бизнеса

«СберАналитика» представила модуль «Аналитика рентабельности рынка», который позволяет определить рыночную цену для любого типа услуг от ИT-сферы до строительства и производства. Инструмент анализирует показатели рентабельности бизнеса, что критично для соблюдения налогового законодательства. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Решение опирается на исчерпывающую базу из девяти млн российских компаний. Оно собирает и обрабатывает информацию из 40 открытых надежных источников, включая Федеральную налоговую службу, портал госзакупок, ЕГРИП, ЕГРЮЛ и прочие. Для обработки данных используются собственные уникальные алгоритмы, а результирующие отчёты можно фильтровать по различным критериям.

«Аналитика рентабельности рынка» может помочь российским компаниям снизить налоговые риски при установлении цен, оценить инвестиционную привлекательность целых отраслей и отдельных компаний, контролировать свое ценообразование, выстроить ценовую стратегию и регулярно получать актуальные данные для принятия стратегических решений.

Людмила Катулевская, старший управляющий директор, директор департамента налогов Сбербанка: «Сегодня цена определяет не только конкуренцию, но и налоговую безопасность. Экстремальные значения рентабельности по группе компаний или конкретной сделке, как правило, приводят к углублённой проверке со стороны регулирующих органов. Компании, использующие «Аналитику рентабельности рынка», могут увидеть объективные данные как по своей отрасли, так и по любой другой, что поможет ответить на вопросы надзорных ведомств».

Модуль доступен по подписке на веб-платформе с интуитивно понятным интерфейсом. В нем удобно формировать детализированные отчеты и аналитические справки, в том числе для налогового контроля.

Модуль «Аналитика рентабельности рынка» представлен в продукте «СберАналитики» (ООО «ТОТ» ИНН 7730241227) «СБАР». Это сервис для проверки благонадежности, финансовой устойчивости, поиска партнеров и контрагентов, и аналитики рентабельности рынка. Программное обеспечение «СБАР» зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за № 17103 от 24.03.2023 года.

