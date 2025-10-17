«T-Банк» и RuStore ускорили загрузку приложений на Android на 30%

«T-Банк» и RuStore запустили инструмент, который ускорит работу всех устанавливаемых приложений из магазина. Решение Profile Guided Optimization позволяет компилировать необходимую часть приложения под архитектуру устройства при установке или обновлении из RuStore. Это сокращает время запуска до 30% и делает взаимодействие пользователя с интерфейсом более отзывчивым с самого первого касания. Внедрение подобных решений становится важным с учетом коротких релизных циклов, которые свойственны большинству современных приложений. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

«Приложение «T-Банка» на системе Android используют 70% наших клиентов, поэтому ускорение его работы – необходимая часть сервиса, который мы предоставляем. Внедрение решения улучшает частоту кадров до 20%, а скорость отображения первого кадра приложения до 30%, это сделает взаимодействие клиента с интерфейсом более плавным и комфортным. Подобные разработки, недоступные теперь в России, были интегрированы в зарубежные магазины приложений. Поэтому мы разработали собственное решение, чтобы ускорить для клиентов «T-Банка» загрузку приложений, но благодаря совместному сотрудничеству с RuStore эту инициативу удалось масштабировать и сделать доступной для других Android-приложений в отечественном магазине приложений», – сказал Лев Поляков, руководитель направления развития клиентского качества «T-Банка».

«Совместно с одним из крупнейших банков России мы улучшили ежедневный опыт нашей аудитории при работе с приложениями, полученными из RuStore. Для более чем 60 млн пользователей обеспечит комфорт и стабильную работу востребованных сервисов. Такие решения создают новые стандарты качества на рынке и укрепляют доверие к отечественным технологиям», – отметил Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore.

Технология доступна для пользователей устройств версии Android 12 и выше при обновлении или установке приложения из RuStore и включена для всех приложений.