«Финлид» от «Точка Банка» добавил поддержку смс-подписи платежей в «1С»

«Финлид» от «Точка Банка» расширил возможности интеграции банка с «1С». Теперь подписание платежных поручений доступно прямо в интерфейсе «1С» с помощью SMS-кода. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Клиентам с правом подписи, использующим «ДиректБанк», достаточно сформировать платеж и отправить его в банк одной кнопкой, не используя электронную подпись. Ранее, чтобы провести оплату бухгалтеры должны были экспортировать платежное поручение из «1С» и грузить его в интернет-банк, после чего подписывать уже там.

Решение будет полезно как штатным бухгалтерам, так и аутсорсинговым бухгалтерским компаниям с правом подписи. Оно поможет упростить процесс обмена информации с банком, сократить время и улучшить клиентский опыт.

«Бухгалтеры формируют платежки прямо в «1С», но раньше, чтобы подписать и отправить их, все равно нужно было заходить в интернет-банк. Наши внутренние исследования показали, что бухгалтерам в компаниях зачастую удобнее подписать платеж через смс в «1С», чтобы не совершать лишние действия. Мы прислушались, и теперь платеж можно и сформировать, и подписать в одном месте, благодаря «1С:ДиректБанк». Ввел смс-код — и деньги ушли», — сказал лидер сервиса «Финлид» от «Точка Банка» Антон Сизов.

Подключить «1С:ДиректБанк» можно бесплатно.