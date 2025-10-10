В Перми открыт первый набор в «Школу 21»

В Перми стартовал набор на первый отборочный этап в «Школу 21» — школу цифровых технологий от Сбербанка, где все желающие старше 18 лет, независимо от знаний и опыта, могут бесплатно получить востребованную ИТ-профессию и стать цифровым инженером. Образовательный проект в регионе реализуется Сбербанком совместно с правительством Пермского края. Об этом CNews сообщили представители «Школы 21».

Первый отборочный этап — «бассейн» начнется 8 декабря 2025 г. На нем участники погрузятся в среду, максимально приближенную к реальным условиям работы в ИТ-компании. Они будут изучать основы программирования на языке C, выполнять индивидуальные и групповые проекты, а также развивать мягкие навыки: коммуникабельность, критическое мышление, самодисциплину и умение работать в команде. «Бассейн» пройдет очно в кампусе «Школы 21» и продлится 14 дней.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Фактически мы создаем еще один центр подготовки специалистов для ИT-отрасли. “Школа 21” будет находиться на базе технопарка Morion Digital. Место подобрано не случайно. В этой локации сосредоточены ИT-компании, реализуются стартапы. Это позволит участникам проекта быть в тесной связи с потенциальными работодателями. Благодарю "Сбер" за эту инициативу. ИT-специалисты сейчас востребованы во всех отраслях. Мы ежедневно сталкиваемся с искусственным интеллектом идя на работу, пользуясь общественным транспортом. У нас есть разработки интеллектуальных транспортных систем, которые считаются передовыми в нашей стране по оценкам экспертов. Есть успешные разработки в жилищно-коммунальной сфере, это, например, проект “Умный дом”. ИТ-специалисты нужны на промышленных предприятиях, в креативной индустрии. Поэтому подобное образование востребовано».

Отбор участников на основное обучение состоит из трех этапов: онлайн-игра на алгоритмическое мышление, память и логику, видео о школе и финальный отборочный интенсив – «бассейн». После успешного прохождения отбора ребята попадают на основное обучение, где они могут выбрать разработческие или неразработческие направления. Среди программ по разработке: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. А по неразработке: кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps, обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, тестирование ПО (QA). В среднем, обучение занимает от девяти месяцев до двух лет в зависимости от выбранного направления и темпа обучения.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Рост потребности в ИТ-специалистах требует качественной подготовки кадров. И "Сбер" вносит свой вклад в этот процесс. Сегодня начался первый набор в "Школу 21", где учиться может каждый, независимо от возраста и предыдущего опыта. Это прекрасная возможность бесплатно получить профессию в востребованной сфере и стать частью ИТ-сообщества. Пермский край уже обладает серьезным промышленным и технологическим потенциалом, а благодаря "Школе 21" мы сможем помочь региону в реализации амбициозных цифровых проектов и инициатив».

Александр Федяков, директор «Школы 21»: «Начало отбора в "Школу 21" в Перми — событие, которого мы ждали вместе с будущими участниками. Здесь они сразу сталкиваются с нестандартными задачами, которые требуют креативности, смелости и готовности искать решения вне привычных рамок. Такой формат позволяет быстро понять, подходит ли участнику мир ИТ, и даёт шанс проявить себя в совершенно новой сфере. Мы верим, что именно через "бассейн" рождаются будущие лидеры цифровых проектов, готовые к самым сложным задачам».