CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
| Фото: © VitalikRadko / Фотобанк Фотодженика |

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

9 декабря 2025 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация ритейла и электронная торговля».

С докладами выступят:

Евгений Михальский, директор по продукту, «Читай-Город — Буквоед»;
Михаил Почкайлов, руководитель аналитики фулфилмента, «Яндекс Маркет»;
Олег Гришко, главный архитектор ИТ, «Сбер Еаптека»;
Тимур Неретин, директор по интеграциям, «Максмарт»;
Юрий Романов, директор коммерческих продуктов, S7 TechLab;
Елена Панченко, директор по розничным технологиям и эффективности, «ВинЛаб»;
Аскар Кинжигалиев, директор по электронной коммерции, «ВинЛаб»;
Наталья Милехина, руководитель группы корпоративной архитектуры, Melon Fashion Group;
Иван Крутько, бизнес-практик, ex CDTO «Комус», руководитель проекта в «М.Видео»;
Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, «Детмир-Тех»;
Иван Будник, директор по электронной коммерции и цифровой трансформации, Gulliver Group.

Основные вопросы к обсуждению:

  • ИТ в розничной торговле.
  • Как развивался рынок цифровизации ритейла в 2025 г.
  • Какие ИТ-задачи решают торговые предприятия?
  • Как сохранить инвестиции в ИТ?
  • Основные направления импортозамещения.
  • Особенности внедрения российских ИТ-решений.

Основные направления цифровизации

Проекты и кейсы

  • Крупные ИТ-проекты — делимся опытом.
  • Импортозамещение в торговых сетях.
  • Как сохранить инвестиции в ИТ?
  • Цифровая основа успешного интернет-магазина.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк научился возвращать потерпевшим деньги через профилактические беседы с мошенниками. Это быстрее, чем с помощью силовиков и судов

ПСБ запустил банк для бизнеса в мессенджере MAX

ПСБ и Альфа-Банк будут обслуживать клиентов в режиме одного окна

Россия под атакой: Число кибернападений на ИТ-инфраструктуру России за год выросло в четыре раза, а на финсектор на 13%

ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще