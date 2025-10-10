Россия под атакой: Число кибернападений на ИТ-инфраструктуру России за год выросло в четыре раза, а на финсектор на 13%

Количество кибератак на критическую ИТ-инфраструктуру России увеличилось в четыре раза в 2025 г. Хоть в этом году прирост количества киберпреступлений снизился, однако число дистанционных краж и компьютерных преступлений остается стабильно высоким. Количество же кибератак на российский финансовый сектор увеличилось в первом полугодии 2025 г. на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Финансовый сектор находится на третьем месте по количеству ИТ-угроз. Он уступает место промышленности и государственному сектору.

Рост кибератак на критическую ИТ-инфраструктуру

Количество кибератак на критическую информационную инфраструктуру России увеличилось в четыре раза в 2025 г., а на финансовый сектор на 13%, об этом пишет «Коммерсант».

На заседании межведомственной комиссии по информационной безопасности (ИБ) Совета безопасности (Совбез) России подчеркнули, что в 2025 г. темпы роста киберпреступлений замедлились. Тем не менее уровень дистанционных хищений и компьютерных нарушений держится на устойчиво высоком уровне. Участники заседания комиссии разобрали технические подходы к противодействию кибермошенникам и согласовали правовые механизмы для регулирования этой области.

16 сентября 2025 г. руководитель Управления президента России по информационно-коммуникационным технологиям Татьяна Матвеева заявила, что за первые полгода в 2025 г. число ИТ-атак на российскую ИТ-инфраструктуру превысило 63 тыс., что на 27% больше, чем за тот же период 2024 г. При этом две трети кибератак были направлены на объекты критической информационной инфраструктуры.

Матвеева также отметила масштабное распространение дезинформации: с февраля 2022 г. выявлено более 32 млн фейковых сообщений, что значительно превышает предыдущие показатели, о чем писал CNews. Россия готова делиться опытом противодействия информационным угрозам с зарубежными партнерами, включая страны БРИКС (межгосударственное объединение Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС — Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан).

Рост атак на российский финсектор

По словам вице-президента «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах Содружества Независимых Государств (СНГ) Анны Кулашовой, количество кибератак на российский финансовый сектор увеличилось в первом полугодии 2025 г. на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

«На самом деле огромная заслуга финансовых организаций и Центрального банка (Центробанк) России в том, что российской кибербезопасности уделяется повышенное внимание, благодаря чему устойчивость наших финансовых структур находится на высоком уровне. Однако, если взглянуть на общую картину, статистика, к сожалению, остается неутешительной», — заявила «РИА Новости» госпожа Кулашова.

По данным «Лаборатории Касперского», финансовый сектор находится на третьем месте по количеству киберугроз. Он уступает место лишь российской промышленности и государственному сектору.

В первом полугодии 2025 г. число ИТ-атак с использованием бэкдоров (скрытно впускает злоумышленника в ИТ-систему, наделяя правами администратора) уменьшилось на 63%. В то же время количество ИТ-инцидентов против финансовых структур с применением онлайн-ресурсов увеличилось на 81%. Кроме того, киберпреступники в 2,4 раза чаще стали задействовать вредоносное программное обеспечение (ПО) для хищения средств через удаленный доступ к банковским счетам.

Рекорды по кражам

Со слов заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России Ивана Лебедева, ведомство оценило прямой ущерб России от киберпреступлений в 2024 г. в 160 млрд руб., что сопоставимо с уровнем предыдущего 2023 г.

По словам Лебедева, по отдельным оценкам общая сумма ущерба может достигать примерно 250 млрд руб. в год. Эти цифры демонстрируют значительный экономический ущерб, который наносят России хакеры, и подчеркивают важность разработки эффективных мер противодействия в ИБ-сфере.

Ссылаясь на данные Министерства внутренних дел (МВД), заместитель министра сообщил о росте числа преступлений в ИТ-сфере в 2024 г. на 34,8% по сравнению с 2023 г. Всего за этот период было зафиксировано 677 тыс. киберпреступлений. Лебедев отметил, что 70,2% от общего числа зарегистрированных преступлений в цифровой среде совершаются путем кражи или мошенничества. Это указывает на то, что финансовая мотивация остается основным стимулом для киберпреступников.

Статистика роста количества киберпреступлений на 34,8% за год свидетельствует о необходимости усиления мер кибербезопасности как на государственном уровне, так и среди частных компаний и граждан. Стремительный рост цифровых преступлений происходит на фоне общей цифровизации экономики и повседневной жизни.

В своем выступлении Иван Лебедев признал серьезность ситуации и масштаб проблемы, назвав количество киберпреступлений в России — огромным. Это показывает, что проблема находится в фокусе внимания Минцифры, и сотрудники ведомства работают над оценкой масштаба ИТ-угрозы и разработкой методов противодействия.