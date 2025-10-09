«Т-Банк» объединил информацию о счетах клиентов в «Альфа-Банке», ВТБ и Сбербанке в своем мобильном приложении

«Т-Банк» запустил «Мультибанкинг», объединив счета четырех крупнейших банков страны в своем мобильном приложении. Теперь клиенты смогут управлять своими счетами в ВТБ и «Альфа-Банке» прямо в приложении «Т-Банка». С июня 2024 г. такая возможность уже действует для счетов в Сбербанке. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

В настоящее время «Мультибанкинг» работает в пилотном режиме. Уже более 1 млн клиентов могут добавить свои счета в Сбербанке в мобильное приложение «Т-Банка». В ближайшее время там же появятся возможность добавления счетов ВТБ и «Альфа-Банка». Участие в проекте возможно только с согласия клиента и по его желанию.

Кроме того, впервые на рынке клиенты «Т-Банка» и ВТБ получили возможность добавить в оба приложения не только свои расчетные счета, но также вклады и накопительные счета.

«Мультибанкинг» дает клиентам банков-партнеров возможность быстро и безопасно просматривать в обоих приложениях совокупный баланс и балансы отдельных счетов, историю операций, а также переводить деньги из одного банка в другой без комиссии ― все на одном экране. Это упрощает планирование бюджета, позволяет управлять им в одном месте и принимать более взвешенные финансовые решения.

Кроме того, получая больше информации о клиентах, банки смогут предлагать им более выгодные условия по продуктам.

Как это работает

Объединение информации о счетах в разных банках в одном приложении стало доступным благодаря технологии открытых API. Она позволяет банкам по защищенным каналам обмениваться информацией о счетах своих клиентов.

При обмене банки используют стандарты ФАПИ.СЕК и технологию OpenID Connect, обеспечивающие максимально высокий уровень защиты. Эти протоколы исключают возможность несанкционированного доступа и гарантируют, что информация клиента остается конфиденциальной и надежно защищенной от мошенников.

Проект открытых API реализуется при поддержке Банка России и является частью инициативы «Открытые данные». В перспективе пользователи смогут давать разрешение на обмен своими данными не только между банками, но и между смежными организациями, в частности МФО, телеком-операторами.

Святослав Агеев, директор департамента госпроектов «Т-Банка»: «Для «Т-Банка» на первом месте всегда клиент, его удобство, именно ради этого мы раз за разом двигаем вперед технологический фронтир. И «Мультибанкинг» ― это пример партнерства, благодаря которому выигрывают клиенты всех банков-участников. Крупнейшие финансовые организации страны договорились объединить свои знания и предоставить своим клиентам лучший сервис. Благодаря совместной работе нам удалось построить безопасную среду и отлаженный процесс обмена информацией. Это партнерство ― большой толчок для рынка в целом, так как оно формирует основу для дальнейшей разработки стандартов в сфере открытых финансов. Для банкинга это шаг к формированию единой экосистемы, в которой финансовые сервисы будут работать прозрачно и согласованно. Мы уверены, что благодаря технологичности нашего банкинга, большой экспертизы в клиентском опыте и синергии с крупнейшими финансовыми институтами мы построим новый мировой стандарт рынка открытых API».