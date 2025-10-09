Онлайн-магазины смогут принимать оплату через «WB Кошелек» на своих сайтах и в приложениях

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) сделала платежный сервис «WB Кошелек» доступным для установки в сторонние приложения и сайты. Теперь онлайн-магазины смогут принимать оплату за свои товары и услуги с помощью «WB Кошелька» через эквайринг «WB Банка» с минимальным уровнем комиссии. Это позволит снизить транзакционные издержки для всей отрасли онлайн-торговли, а покупатели получат больше возможностей для выбора способа оплаты. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

«Мы разработали удобный платежный сервис, который предприниматели могут интегрировать на свои площадки и получить существенную экономию на эквайринге. С «WB Кошельком» можно снизить транзакционные издержки в несколько раз, а это не просто существенная поддержка для бизнеса, но и антиинфляционный фактор», — сказал председатель правления «Вайлдберриз Банка» Георгий Горшков.

Новый сервис позволяет покупателям выбирать наиболее удобный для них способ оплаты и совершать покупки в интернет-магазинах с привычным уровнем комфорта — «как на Wildberries», объяснил Георгий Горшков. Для покупок с помощью «WB Кошелька» пользователю достаточно выбрать этот способ оплаты на сайте или в приложении и подтвердить платеж. Это избавляет от необходимости искать банковскую карту и вручную вводить ее реквизиты.

Для бизнеса интеграция эквайринга «WB Банка» с «WB Кошельком» представляет альтернативу существующим платежным решениям, так как сокращает стоимость транзакций.

Дополнительным плюсом является и то, что сторонние онлайн-магазины по своему желанию в будущем смогут присоединиться к программе лояльности от Wildberries и начислять покупателям кешбэк «Ягодки». Тратить «Ягодки» пользователи смогут на покупку товаров на Wildberries со скидкой, 1 балл = 1 руб. скидки. Кешбэк суммируется с другими скидками и акциями. Оплатить «Ягодками» можно до 99% стоимости заказа.

Чтобы добавить сервис «WB Кошелек» на свой сайт или в приложение, магазину нужно подать заявку на эквайринг сайте «WB Банка».