«МТС Банк» представил сим-карту со встроенной банковской картой

«МТС Банк» представляет прототип технологии оплаты с помощью сим-карты. Технология со встроенной банковской картой «МТС Деньги» позволяет совершать транзакции в «одно касание» как с современного смартфона, так и с кнопочного мобильного устройства даже при отсутствии подключения телефона к интернету. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

«Технологии «МТС Финтех» превращают привычную нам сим-карту в платежный инструмент, для которого не нужен пластиковый носитель, стикер на телефон или отдельное мобильное приложение. Это уникальный симбиоз, который стирает границы между телекомом и банкингом, объединяя два флагманских продукта экосистемысотовую связь и банковскую карту. Более того, новая технология дает равные возможности владельцам суперсовременных смартфонов и простых кнопочных телефонов. Просто вставляете сим-карту и безопасно оплачиваете товары и услуги, приложив устройство к терминалу», – сказал председатель правления «МТС Банка» Эдуард Иссопов.

Решение от «МТС Финтех» открывает новые возможности для бесконтактных платежей. В ближайшее время планируется пилотный запуск по картам «МТС Деньги». Владелец новой сим-карты сможет активировать сразу две банковские карты. Подключение, выбор или отключение карты, платежи и история операций – все действия будут доступны в мобильном приложении банка.

Технология представляет собой цифровую платежную капсулу, которая выглядит как обычная сим-карта. Решение обладает высоким уровнем безопасности благодаря физическому разделению сим-чипа и платежного элемента, предназначенного для банковских операций. В корпус сим-карты встроены блютуз и NFC-антенны. Таким образом, платить можно даже с устройства, в котором нет NFC-модуля для бесконтактной оплаты.

