CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках Искусственный интеллект
|

Клиентам банка ВБРР теперь доступна умная камера для платежей с ИИ от Smart Engines

Умная камера для платежей на базе ИИ от Smart Engines внедрена в мобильном приложении и интернет-банке ВБРР. Теперь пользователи «ВБРР онлайн» получили возможность за доли секунды сканировать QR-коды в квитанциях за услуги ЖКХ, платежи в бюджет и QR-коды Системы быстрых платежей. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Помимо этого, камера используется для распознавания номеров телефонов, в том числе написанных от руки. Отличительными особенностями решения Smart Engines являются высокие скорость сканирования и точность распознавания.

Алгоритмы искусственного интеллекта считывают всю информацию для совершения платежа за доли секунды. Технология надежно распознает данные даже в самых сложных условиях – когда QR-код в кадре искажен, обрезан или частично поврежден. Система работает полностью локально, а все вычисления осуществляются непосредственно на устройстве пользователя. Это надежно защищает данные клиентов ВБРР и исключает передачу данных в сторонние сервисы.

Банк ВБРР планирует в дальнейшем расширять линейку сервисов, в которых будет использована умная камера: распознавание реквизитов в квитанциях без QR-кода, считывание показаний счетчиков и т.д.

Для сканирования QR-кодов и номеров телефонов через интернет-браузер используется технология WebAssembly, позволяющая запускать программу непосредственно на веб-странице банка прямо на смартфоне. При этом качество и скорость распознавания остаются такими же высокими, как и в нативном приложении. Технология поддерживается всеми популярными браузерамиGoogle Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Chromium, Microsoft Edge. Это обеспечивает банку единый клиентский опыт на любых платформах.

Решения Smart Engines внесены в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России, относятся к классу искусственного интеллекта и подходят для задач импортозамещения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Власти хотят запретить скидки в Ozon и Wildberries при оплате их картами

Россиянам позволили платить картами «Мир» без самих карт. Способ хитрый, но доступен не всем

Вклад в ПСБ можно будет открыть на «Банки.ру»

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще