«Группа Астра» и компания BFS объединяют технологии для работы банкоматов на Astra Linux

«Группа Астра» и производитель устройств самообслуживания – компания «Банковские и Финансовые Системы» (BFS) объявили о развитии сотрудничества в сфере производства российских банкоматов и платежных терминалов, работающих под управлением встраиваемой операционной системы Astra Linux Embedded. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Договор подписали Михаил Геллерман – директор управления операционных систем «Группы Астра», и Артем Жилонов – генеральный директор и совладелец BFS.

Недавнее постановление правительства России от 29 августа 2025 г. №1326, опубликованное на официальном портале правовых актов, меняет нормативы закупок банковского оборудования для государственных банков. Минимальная доля закупок отечественных банкоматов и аналогичного оборудования, подключаемого к компьютеру или сети передачи данных, повышена с 5% до 50%. Документ вносит изменения в постановление № 1875, которое вводит национальный режим в сфере государственных закупок и ограничивает приобретение иностранных решений для ряда критически важных товаров.

Эти изменения создают мощный стимул для банков и финансовых учреждений перейти на отечественные решения, отвечающие требованиям безопасности, суверенитета данных и совместимости с национальными стандартами.

Совместный продукт объединит проверенные аппаратные комплексы и программные решения BFS с надежной, сертифицированной ОС Astra Linux, полностью соответствующей требованиям ФСТЭК России. Интегрированные решения обеспечат высокий уровень защиты транзакций и централизованное обновление программного обеспечения. Кроме того, использование единой отечественной ОС упростит процесс сертификации и снизит издержки на лицензирование новых компонентов.

Совместный продукт уже проходит тестовые испытания у потенциальных заказчиков, готовится полномасштабный перевод программного обеспечения сети банкоматов крупнейших российских банков на отечественную платформу.

«Переход государственных банков на отечественное оборудование – это не только ответ на регуляторные изменения, но и стратегический шаг к повышению кибербезопасности финансовой системы страны. Потребность в российском финансовом оборудовании остается актуальной уже несколько лет подряд, и теперь мы предлагаем готовое решение, объединяющее защищенность операционной системы Astra Linux с качественной аппаратной частью производства BFS, которое будет соответствовать самым высоким требованиям надежности и удобства эксплуатации», – отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

«Для нас важно предложить клиентам банкоматы и устройства самообслуживания, которые работают на проверенной и открытой платформе, разработанной в России. Партнерство с «Группой Астра» позволяет нам ускорить внедрение отечественного программного обеспечения и удовлетворить растущий спрос на российские решения», – сказал Артем Жилонов, генеральный директор и совладелец BFS.