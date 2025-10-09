CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Финополис–2025: российское решение от СберТеха и ФлексСофт поможет повысить безопасность банковского ПО

Российские разработчики ПО СберТех и ФлексСофт успешно завершили тестирование мультиагентной системы для проверки кода на уязвимости. SAST-агент, разработанный СберТехом, позволяет интеллектуально выявлять и устранять уязвимости в программном коде. Он внедрен в Платформу FXL компании ФлексСофт, что существенно повышает ее надежность. Решение представили на форуме инновационных финансовых технологий Финополис 2025.

Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха:

«Сегодня для финтех-индустрии важны скорость и безопасность процессов. В СберТехе мы активно используем потенциал искусственного интеллекта для достижения этих бизнес-эффектов. Мы разработали SAST-агента — мультиагентную систему для проверки кода на уязвимости. Эта система работает как команда виртуальных помощников. Один AI-агент анализирует код, выявляет потенциальные ошибки и определяет, какие из них действительно критичны, отбрасывая ложные срабатывания. Другой агент автоматически пишет исправления и отправляет их в систему управления задачами, где они проверяются человеком или другим AI-агентом. Это, как если бы в вашей команде появился виртуальный коллега, который берет на себя рутинную проверку кода, что позволяет значительно экономить время разработчиков».

Аркадий Лобас, генеральный директор компании ФлексСофт:

«Мы развиваем нашу Платформу FXL в парадигме AI-Native банковской платформы. Интеграция SAST-AI-агента от СберТеха с Платформой FXL позволила существенно повысить доверие к нашему программному коду и создать новую AI-синергию, которую мы готовы совместно предложить банковскому сообществу».

Платформа FXL — автоматизированная банковская система нового поколения. Решение обеспечивает доступность сервисов в режиме 24/7, горизонтально масштабируется. Благодаря встроенному искусственному интеллекту Платформа FXL позволяет по запросу клиента создавать новые финансовые продукты в режиме реального времени.

В составе платформы используются технологии вычислений в оперативной памяти от СберТеха, что обеспечивает прирост производительности в пять и более раз при обработке операций в автоматизированной банковской системе. Российская резидентная система управления базами данных Platform V DataGrid позволяет проектировать надежные и производительные высоконагруженные системы и масштабировать бизнес за счет работы с данными в режиме реального времени.

