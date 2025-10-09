CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ДОМ.РФ разработал платформу для создания ИИ-агентов

ДОМ.РФ разработал платформу для создания ИИ-агентов, которые помогают в реализации цифровых продуктов и сервисов группы. Об этом рассказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации госкомпании Николай Козак на сессии «Практика применения ИИ на финрынке» в рамках FINOPOLIS-2025.

ИИ-агент (или интеллектуальный агент) — это автономная система на базе искусственного интеллекта, которая способна самостоятельно анализировать запросы, принимать решения и выполнять действия. В отличие от ИИ-помощника, который требует постоянного руководства, ИИ-агент способен учиться, адаптироваться и делать выбор независимо, действуя в заданной среде.

В рамках пилота ИИ-агент запущен для проверки качества процессов программирования. Он автоматически проводит анализ кода на предмет качества и безопасности до того, как он попадёт в руки руководителям команд разработки, и даёт развернутую обратную связь что необходимо исправить. По прогнозам, такой инструмент поможет сэкономить 30% времени на рутинных проверках, повысить качество кода. Кроме того, это первый шаг в автоматизации приёмки работ у подрядчиков.

«Развитие искусственного интеллекта – это не технологический тренд, а фундаментальный сдвиг, переопределяющий правила игры на финансовом рынке. Сейчас ИИ позволяет нам решать стратегические задачи – повышение операционной эффективности и ускорение внутренних процессов. Новая платформа позволит в будущем командам из разных подразделений создавать ИИ-агентов для своих нужд. До конца года планируем запустить агентов для автотестов, проверки тест-кейсов и многое другое», – отметил Николай Козак.

Ранее «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) создал свою платформу интеллектуальной обработки документов DOM.IDP. Она собирает, анализирует и конвертирует данные из любых файлов — от email-писем до сканов. Это позволяет ускорить работу с документами и снизить количество ошибок.

Рекламаerid:2W5zFHVvaUxРекламодатель: ПАО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

