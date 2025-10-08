CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Т2 и «Сравни» объединят финансовый и коммуникационный секторы

Российский оператор мобильной связи, и финансовый маркетплейс «Сравни» начнут развивать продуктовый функционал и механики управления услугами и мониторинга для клиентов. Заключено соответствующее соглашение о стратегическом взаимодействии. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и генеральный директор «Сравни» Александр Крайник. Взаимодействие направлено на стратегическое объединение ресурсов и экспертизы, совместную реализацию инновационных проектов и внедрение решений в области управления услугами и мониторинга клиентов.

Цель партнерства – масштабировать взаимодействие финансового и коммуникационного секторов, повысить уровень сервиса и удовлетворенности клиентов и перейти к новому этапу обмена между коммуникационными и цифровыми индустриями.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: «Совместно со «Сравни» мы намерены и дальше создавать уникальные финансовые продукты и внедрять новые услуги в контур приложения Т2. Экспертиза маркетплейса, статус компании как оператора финансовых платформ и технологический потенциал помогут улучшить и расширить клиентский опыт абонентов Т2 на финансовом поле. Подписание соглашения позволит создать пространство, где мобильная связь и финтех работают в тесной синергии в интересах пользователей».

Александр Крайник, генеральный директор «Сравни»: «Мы видим огромные возможности в объединении нашего опыта в сфере коммуникационных и финансовых технологий. Глубокий анализ клиентского поведения и детальное изучение моделей их активности позволяют существенно совершенствовать системы управления финансовыми продуктами. Это делает финансовые операции более прозрачными и надежными, усиливая доверие пользователей к цифровым инструментам».

