CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Банк «Русский Стандарт» принял участие в тестировании первых Bluetooth-платежей с помощью новой российской технологии «Волна»

Банк «Русский Стандарт» совместно с НСПК принял участие в пилотном тестировании технологии Bluetooth-оплаты «Волна».

Впервые российская бесконтактная платежная технология «Волна» была представлена НСПК еще в октябре 2024 г. Теперь благодаря качественным доработкам банками своих платежных терминалов и мобильных приложений с ее помощью можно легко оплачивать покупки смартфонами на базе Android и iOS в одно касание терминала.

Благодаря новым терминалам, которые поддерживают Bluetooth, платежи с помощью «Волны» проходят легко и быстро. Доработанные под прием Bluetooth-платежей терминалы банка «Русский Стандарт» были использованы при проведении первых тестовых операций с помощью «Волны» в рамках одного из недавних мероприятий. Средства были проведены таким способом на счет благотворительного фонда.

В планах участников финансового рынка – масштабирование технологии для работы по всей стране.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Власти хотят запретить скидки в Ozon и Wildberries при оплате их картами

Россиянам позволили платить картами «Мир» без самих карт. Способ хитрый, но доступен не всем

Вклад в ПСБ можно будет открыть на «Банки.ру»

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще