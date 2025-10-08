CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Arenadata и МКБ стали стратегическими партнерами в сфере управления данными

Группа Arenadata, российский разработчик программного обеспечения для управления данными, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с «Московским кредитным банком» (МКБ).

Партнерство направлено на совместное развитие компетенций в области администрирования данных, внедрение инновационных методов работы с информацией и повышение операционной эффективности обеих компаний.

«Сотрудничество с МКБ станет значимым вкладом в развитие экосистемы управления данными в России. Для команды Arenadata это профессиональная ответственность и важная возможность для развития отечественных финтех-решений», — отметил Андрей Жуков, коммерческий директор группы Arenadata.

«Стратегическое партнерство с группой Arenadata укрепляет наши позиции в области управления данными. Объединение компетенций позволит нам совершенствовать внутренние процессы, скорость получения необходимой информации и качество данных», — сказал Николай Ульянов, заместитель председателя правления МКБ.

МКБ реализует проект по построению современной платформы данных на базе отечественных решений Arenadata DB (ADB) и Arenadata QuickMarts (ADQM), заменивших в ИТ-инфраструктуре банка продукты зарубежных вендоров. Благодаря внедрению новой системы аналитики и обработки информации команда банка сможет значительно ускорить работу с данными, что повысит эффективность внутренних процессов и сократит время вывода новых продуктов на рынок. Подготовка отчетов и дата-продуктов займет в четыре раза меньше времени, данные будут обновляться в режиме реального времени, а использование отечественной платформы обеспечит технологическую независимость. Это позволит МКБ принимать решения быстрее и точнее — от одобрения клиентских заявок до управления финансовыми потоками.

Помимо СУБД Arenadata DB и Arenadata QuickMarts, которые используются в проекте МКБ, в портфеле группы Arenadata представлены и другие решения для зрелого управления данными и повышения прозрачности аналитических процессов.

Так, компания развивает комплексный подход к Data Governance, включающий систему управления корпоративными данными Arenadata Catalog (ADC) и модуль контроля качества данных Arenadata Catalog DQF (ADC.DQF). Также в линейке есть self-service-платформа Arenadata Harmony MDM (AD.MDM) с low-code-технологиями, помогающая крупным организациям эффективно управлять мастер-данными без глубокой технической подготовки. Эти инструменты обеспечивают стандартизацию, автоматизацию и прозрачность работы с данными в разных отраслях.

