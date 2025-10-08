CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

АФТ и ЦАФА договорились о сотрудничестве и обмене опытом

«Ассоциация ФинТех» и «Центрально-Азиатская Финтех Ассоциация» договорились об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного сотрудничества. Компании планируют обмениваться лучшими практиками в области финансовых технологий, организовывать совместные международные мероприятия, проводить исследования и пилотные проекты, реализовывать совместные образовательные программы, содействовать цифровой трансформации финансового сектора и внедрению искусственного интеллекта, Открытых API и облачных решений. Также сотрудничество предполагает взаимное участие в разработке политик и стандартов, основанных на опыте и знаниях. Об этом CNews сообщили представители «Ассоциации ФинТех».

Со стороны «Ассоциации ФинТех» меморандум подписал генеральный директор Максим Григорьев, со стороны «Центрально-Азиатской Финтех Ассоциации» — председатель Отабек Насиров.

«"Ассоциация ФинТех" не только изучает российский рынок, но и внимательно следит за финтех-инновациями в других странах, в том числе для выявления лучших практик и поиска точек взаимодействия между Россией и ближайшими соседями. Особое внимание уделяется рынкам Центральной Азии, как одним из самых перспективных и быстрорастущих. Сотрудничество АФТ и "Центрально-Азиатской Финтех Ассоциации" будет способствовать налаживанию эффективного сотрудничества между представителями российского рынка и игроками центральноазиатского региона», — сказал Максим Григорьев.

«"Центрально-Азиатская Финтех Ассоциация" выступает площадкой для решения уникальных финтех-вызовов и использования возможностей региона. ЦАФА стремится ускорить цифровую трансформацию финансовых услуг, поддерживая финтех-стартапы, облегчая трансграничные партнерства и продвигая гармонизацию законодательства между странами Центральной Азии и не только. Координация, консолидация, представление и защита общих интересов участников финтех-рынка, а также выстраивание диалога с регуляторами разных стран является основой деятельности Ассоциации. Подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействии с АФТ позволят эффективнее реагировать на общие вызовы: вопросы регулирования, кибербезопасность, ИИ и развитие цифровых активов», — сказал Отабек Насиров.

