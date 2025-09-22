Банк России запускает новый формат онлайн-уроков финансовой грамотности для школьников

Центральный банк России запустил новую сессию федерального просветительского проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности для школьников». Занятия впервые проходят в интерактивном игровом формате и будут объединены общим сюжетом. Технической основой для реализации проекта станет платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Действие онлайн-уроков Банка России осенью впервые развернется в виртуальном Городе Финансов, где обучающиеся будут проходить миссии вместе с супергероями. Такой геймифицированный формат с элементами сторителлинга повысит вовлеченность и интерес аудитории.

Банк России проводит онлайн-мероприятия по повышению финансовой грамотности с 2015 г. Цель проекта – формирование у молодого поколения ответственного и взвешенного подхода к принятию финансовых решений. Участники знакомятся с основами финансового планирования, учатся рационально распоряжаться средствами и узнают о важности разумного потребления.

«Для современных детей игровые форматы – часть жизни. Поэтому разобраться в финансовых темах им помогут супергерои. А еще школьники смогут сравнить свои результаты с другими классами и увидеть свой прогресс. При этом уроки по-прежнему нацелены на получение практических навыков: как планировать свое будущее и накопить на мечту, как не попасться в лапы мошенников и не переплатить за кредит, купить первую акцию и понять, чем она отличается от облигации. Теория отрабатывается через метафоры, аналогии и сюжеты – без лекций и скучных определений», — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

C 2023 г. все занятия в рамках проекта Банка России проходят на российской платформе «МТС Линк». В 2024 г. организаторы приняли решение повысить вовлеченность путем внедрения тестов, опросов и квизов. Для этого был внедрен новый сервис «Формы» от «МТС Линк», в разработке которого специалисты Банка России принимали активное участие. Благодаря запуску тестов и опросов индекс потребительской лояльности (уровень удовлетворенности участников обучением) вырос на 6%.

«В 2024 г. коллеги из Банка России рассказали нам о потребности в новом инструменте для проведения интерактивов. В то время мы уже приступили к созданию нашего сервиса Формы. Банк России был нашим партнером в разработке: мы учли все его пожелания к функциональности, прислушивались к обратной связи, и впоследствии ЦБ стал первым пользователем нового решения. Мы гордимся тем, что наша платформа применяется для такого масштабного и социально значимого проекта и уверены, что вместе с Банком России протестируем еще много инновационных форматов и нестандартных механик», — отметил коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.