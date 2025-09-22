Обойти закон. Банки намерены звонить россиянам без их согласия. Ходатайство уже направлено в Минцифры

Российские банки попросили Минцифры разрешить им звонить россиянам против их воли. Мотивируют они это тем, что новый закон, который работает с 1 сентября 2025 г., мешает им обзванивать должников. Но на деле россиянам поступают именно рекламные звонки банков.

Ну пожалуйста, Минцифры!

Российские банки намерены обойти новое требование властей о получении согласия россиян на то, чтобы им звонили с теми или иными вопросами или предложениями, пишут «Ведомости». Финансовые организации уже направили в Минцифры ходатайство и просят дать им возможность не подчиняться новым нормам законодательства.

В России с 1 сентября 2025 г. действует мера против массовых звонков. Она позволяет в пару кликов активировать блокировку и тем самым избавить себя от ненужных и раздражающих звонков рекламщиков. Запрет распространяется на любые массовые обзвоны, в том числе и от банков.

Письмо в Минцифры направила Ассоциация банков России (АБР) от имени врио президента АБР Дениса Липаева. Оно адресовано министру цифрового развития Максуту Шадаеву. В документе говорится, что из-за вступивших в силу нововведений банки больше не могут обзванивать должников и напоминать им о необходимости погашения задолженности.

Так ли уж благородны цели

Банки звонят далеко не только должникам, но также клиентам, которые никогда не брали кредит или уже расплатились по ранее взятым обязательствам. Они предлагают открыть новые карты или счета, оформить кредитку и пр.

FreePik Задолжавших банкам россиян скорее всего меньше, чем тех, кому эти банки звонят с рекламой новых предложений

Также банки звонят людям, которые не являются их клиентами. В течение сентября 2025 г. сотрудник редакции CNews получил, по меньшей мере, пять вызовов рекламного характера от банков из числа топ-10 крупнейших в России. В двух из них он никогда не открывал счет.

Доставлено, получено

В Минцифры сообщили изданию, что письмо АБР поступило в ведомство. Датированное 18 сентября 2025 г., оно было зарегистрировано днем позже. В министерстве подчеркнули, что письмо «будет рассмотрено в установленном порядке, после чего будет сформирована позиция и подготовлен ответ».

Тем не менее, еще в феврале 2025 г. Максут Шадаев заявлял, что новая мера – это следствие того, что компании на регулярной основе нарушают закон «О рекламе», в котором прямым текстом сказано, что она должна распространяться только с согласия клиента.

Как сообщили изданию представители Минцифры, нововведение нацелено на «создание комфортной цифровой среды и защиту пользователей мобильной связи от потенциальных угроз и мошенничества».

Какой закон главнее

Недавно принятые поправки к закону № 44-ФЗ «О связи» гласят, что для некоторых входящих вызовов согласие абонента не требуется. Это звонки от государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций. Также у Правительства России есть право самостоятельно определять список организаций, которые будут звонить россиянам без их согласия.

Липаев попросил Минцифры внести в «белый список» звонки банков с целью взыскания долгов.

Также Липаев напомнил о законе № 230-ФЗ, регулирующем взыскание просроченной задолженности. По нему необходимость согласия клиента на звонок о взыскании отсутствует. Также Липаев упомянул и закон № 152-ФЗ «О персональных данных» – в нем говорится, что получение согласия субъекта персональных данных на их обработку не является обязательным в том случае, если звонок осуществляется с целью осуществления прав и законных интересов организациями по № 230-ФЗ.

А есть ли выгода

По словам собеседника «Ведомостей» в одном из крупных банков России, ежемесячно банки совершают около 80 млн звонков по задолженностям. В 90% случаев они действительно помогают вернуть долг. Люди часто просто забывают о задолженностях, и такие звонки служат в качестве напоминания.