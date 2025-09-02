CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сбербанк открыл набор на вторую волну отдельного трека Sber500 с GigaChat

Сбербанк запускает второй набор в технологический трек акселератора Sber500 с GigaChat. Это первая в России бизнес-ориентированная программа, сфокусированная на помощь во внедрении нейросетевой модели GigaChat в продукты стартапов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Один из наших приоритетов — не только создавать передовые технологии, но и делиться ими с теми, кто готов менять будущее. Первая волна Sber500 с GigaChat показала, что внедрение генеративного искусственного интеллекта радикально ускоряет развитие стартапов на всех стадиях. Во второй волне мы расширяем возможности для участников: больше проектов, больше интеграций и больше историй успеха. Основной этап программы рассчитан на 50 проектов — в два раза больше, чем годом ранее. Стартапы без использования генеративного ИИ конкурируют слабее, и наша задача — дать как можно большему числу команд возможность протестировать и внедрить эту технологию».

К участию приглашаются команды на стадиях от рабочего прототипа или MVP, которые готовы внедрять GigaChat в свои сервисы, создавать новые функции или выводить на рынок новые продукты на его основе. Перед основной программой акселератора стартапы проходят первый этап — онлайн-буткемп, где тестируют гипотезы и проверяют сценарии применения GigaChat. В этой волне в него смогут попасть все заявившиеся проекты с планом использования генеративного искусственного интеллекта в бизнесе. С первого дня они получат доступ к GigaChat, инструкции по интеграции, обучающие материалы и участие в Q&A-сессиях с экспертами.

У каждой команды будет время на эксперименты — чтобы опробовать разные сценарии внедрения, проверить гипотезы и показать первые результаты. По итогу буткемпа лучшие проекты попадут в основную программу акселератора.

В рамках трека стартапы будут работать с менторами и техническими экспертами, тестировать гипотезы, дорабатывать продукты, а также получат медиаподдержку и возможность показать решения инвесторам и корпорациям.

