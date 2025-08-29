Сбербанк, «Нетология» и крупные вузы страны объединились для подготовки ИТ-специалистов

Сбербанк и «Нетология» заключили соглашение о сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве России, Московским авиационным институтом и Уральским федеральным университетом. Стратегическое партнерство направлено на подготовку высококвалифицированных специалистов для ИТ-отрасли. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Вузы и «Нетология» уже реализуют ряд совместных онлайн-программ высшего и дополнительного профессионального образования при поддержке Сбера. Это магистратуры и бакалавриаты по направлениям искусственного интеллекта, машинного обучения, информационной безопасности, продуктового маркетинга и аналитики, финансов и анализа данных.

Новое партнерство поможет сделать образовательные программы в ИТ еще более эффективными благодаря экспертизе Сбербанка, ресурсам «Нетологии» и академическому опыту университетов. Стороны будут обмениваться лучшими практиками и воплощать в жизнь совместные проекты.

Артем Соловейчик, старший управляющий директор – директор центра индустрии образования Сбербанка: «Наше стратегическое партнерство направлено на улучшение подготовки ИТ-специалистов через интеграцию программ высшего и дополнительного образования. Совместные инициативы ведущих российских университетов с «Нетологией» при экспертной поддержке «Сбера» уже реализуются в формате онлайн-обучения. Мы продолжим развивать образовательные программы в ИТ, объединяя академические ресурсы вузов, технологические возможности платформы и отраслевой опыт «Сбера». Особое внимание уделим обмену передовыми практиками и перспективным образовательным проектам. Наше сотрудничество открывает новые возможности для профессионального роста в цифровой экономике».

Марианна Снигирева, генеральный директор «Нетологии»: «Вопрос подготовки кадров в ИТ остается одним из самых насущных как для образовательных организаций и бизнесов, так и для экономики в целом. С ростом количества сервисов и цифровизации отраслей потребность в разработчиках, аналитиках, продакт-менеджерах и других ИТ-специалистах только увеличивается. По разным оценкам, нехватка кадров доходит до одного миллиона человек. Особенно острый дефицит работодатели отмечают в опытных специалистах. Мы видим эту потребность, и наше партнёрство нацелено именно на подготовку высококвалифицированных кадров и лидеров, которые смогут занять позиции уровня middle и senior».

Екатерина Каменева, проректор по учебной и методической работе Финансового университета при Правительстве России: «Мы активно и взаимовыгодно взаимодействуем и со «Сбером», и с «Нетологией». Но теперь наше сотрудничество выйдет на новый уровень — через синергию двух наших партнеров. Без сомнения, это позволит усилить и содержание, и кадровый состав и повысить качество подготовки на наших партнерских образовательных программах бакалавриата и магистратуры. Считаю, что подписание этого соглашения открывает новые перспективы и к моделям партнерского взаимодействия в целях подготовки высококвалифицированных кадров для экономики России».

Наталья Андрейченко, проректор по развитию магистратуры Уральского федерального университета: «Такое мощное сотрудничество нескольких вузов и ведущих компаний страны поможет совместно подготовить грамотных специалистов в ИТ. Благодаря партнерам мы сможем усилить компетенции как студентов, так и тех слушателей, которые выберут Уральский федеральный университет как место для получения дополнительного профессионального образования. Вместе мы сможем усилить ИТ-отрасль».