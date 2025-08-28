Сбербанк упростил регистрацию ИП: подходящие коды ОКВЭД предложит GigaChat

Зарегистрировать ИП в «Сбербанк Онлайн» стало проще. Банк внедрил в процесс нейросетевую модель GigaChat, которая помогает предпринимателям выбрать коды ОКВЭД исходя из особенностей их бизнеса. Достаточно описать свою деятельность простыми словами, и система предложит корректные варианты. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Раньше найти нужные коды было непросто, особенно тем, кто только начинал свой бизнес. Предпринимателям приходилось разбираться в длинных классификаторах и юридических формулировках, а ошибка могла привести к отказу в регистрации. Теперь искусственный интеллект (ИИ) анализирует сферу деятельности, интерпретирует ее в соответствии с законодательством и сразу выдает правильные коды. Это ускоряет запуск бизнеса и снижает риски.

Сервис регистрации ИП через «Сбербанк Онлайн» работает с I квартала 2025 г.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «За несколько месяцев через «Сбербанк Онлайн» зарегистрировались уже более 3,5 тыс. предпринимателей. Около 70% — в возрасте до 40 лет. Самый популярный выбор у новых ИП — онлайн-торговля. Люди открывают интернет-магазины, выходят на маркетплейсы, используют соцсети и другие цифровые каналы продаж. Кроме интернет-торговли, активно развиваются направления транспорта и розничной торговли — это топ-3 ниш, которые выбирают наши клиенты. Наша задача — сделать старт максимально комфортным. Подбор кодов ОКВЭД с помощью GigaChat — еще один шаг в этом направлении. Теперь даже те, кто впервые регистрирует ИП, могут сделать это за несколько минут. Искусственный интеллект «Сбера» снижает порог входа и открывает новые возможности. А на предстоящем Восточном экономическом форуме предприниматели смогут познакомиться с эффективными технологическими решениями, включая ИИ-помощников на базе GigaChat для автоматизации ключевых бизнес-процессов».