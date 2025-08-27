«Почта Банк» перевел критическую инфраструктуру на zVirt

«Почта Банк» заместил решение вендора VMware, мигрировав ИТ-инфраструктуру, в том числе критический контур, на платформу zVirt. Решение Orion soft обеспечило компании быструю миграцию более 2000 виртуальных машин. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

«Почта Банк» — один из банков России с государственным участием. Компания выполняет поручения регуляторов, связанные с импортозамещением ПО для ИТ-инфраструктуры, в том числе КИИ. Для проекта по импортозамещению виртуализации специалисты банка разработали чек-лист из более чем 20 критериев, которым должно было соответствовать российское решение.

Наиболее критичным для «Почта Банка» было наличие функциональности для гибкого управления ресурсами кластера, аварийного перезапуска виртуальных машин, кластеризации, управления доменами хранения.

Помимо этого банку было важно наличие функциональности для резервного копирования и восстановления виртуальных машин, а также возможность интеграции механизмов бэкапа с используемой в компании СРК. Также специалисты компании оценили zVirt с точки зрения удобства администрирования.

На сегодняшний день внедрение zVirt в «Почта Банке» завершено. Общий объем инсталляции достигает 80 хостов, идет тиражирование решения. Решение от Orion soft является единственным решением по виртуализации в критическом контуре компании.

«Среди функциональности zVirt особенно актуальным для нас оказался мигратор с VMware. В нашем случае речь идет о тысячах виртуальных машин, и на механическую работу по их пересозданию мы потратили бы слишком много ресурсов. Кроме того, у нас были достаточно жесткие требования к техподдержке, к наличию SLA. Коллеги из Orion soft оправдали наши ожидания — они оперативно подключаются к задачам и помогают решать даже те вопросы, которые находятся на стыке виртуализации и других систем», — сказал Михаил Комстачев, директор по инфраструктуре и поддержке ИТ-сервисов «Почта Банка».