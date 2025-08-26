CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Банк Санкт-Петербург» подключился к платежному «роумингу» от Multi-QR

«Банк Санкт-Петербург» подключился к платежному «роумингу» — сервису, который позволяет клиентам платить напрямую из приложения банка по СБП с использованием платформы Multi-QR. Теперь клиенты банка могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более чем 2,1 млн торговых терминалов Сбербанка и «Т-Банка». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

При сканировании Multi-QR из мобильного приложения банка клиент сможет оплатить покупку по СБП. При этом вся платежная цепочка останется невидимой для человека и никак не отразится на опыте оплаты для потребителя — для него платеж пройдет по стандартному сценарию оплаты по СБП.

На сегодняшний день к технологии Multi-QR подключены уже 27 банков, в том числе семь — с начала 2025 г. Пять из них подключили оплату по технологии платежного «роуминга», которую Сбербанк по инициативе Объединения банков реализовал в феврале 2025 г.. За последний год выросло не только число партнеров, но и обороты на платформе. По сравнению с 2024 г. этот показатель увеличился более чем в два раза.

К новому сервису имеет возможность подключиться любой банк, работающий на территории России. Дополнительных затрат за использование сервиса нет: за подключение не взимается комиссия, а тарифы межбанковского вознаграждения участников аналогичны текущим тарифам по СБП.

