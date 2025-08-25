Вжух — и готово: клиенты Сбербанка снова могут платить при помощи iPhone

Владельцы iPhone вновь могут оплачивать покупки телефоном бесконтактно: Сбербанк применил для этого технологию «Вжух», которая работает на базе «Bluetooth Low Energy». Она доступна только на новой версии «Сбербанк Онлайн» (16.13) «Активы Онлайн». Скачать новое приложение из App Store можно по ссылке из официальных каналов Сбербанка уже сейчас или установить позже в отделениях банка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для оплаты не требуется никаких специальных настроек: достаточно заранее установить новую версию «Сбербанк Онлайн» и дать разрешение приложению на использование Bluetooth. Технология доступна на новых биометрических терминалах Сбербанка (без кнопок). В течение года Сбербанком была проведена масштабная доработка и обновление парка терминалов для возможности проведения оплаты по технологии «Вжух».

Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение «Сбербанк Онлайн», поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. Можно не подносить смартфон близко — «Вжух» работает на расстоянии.

Эта технология имеет множество преимуществ. Например, оплата доступна по любым счетам вне зависимости от типа банковской карты («Мир», Visa, MasterCard) и даже при отсутствии интернета на устройстве клиента. За покупки клиентам начисляются бонусы «Спасибо». Технология соответствует всем стандартам безопасности, применяемым в платежной индустрии.

Технология «Вжух» доступна к реализации всем банкам и уже пользуется спросом. Ее тестируют «Т-Банк» и «Альфа-Банк». После завершения тестового периода клиенты этих банков смогут оплачивать покупки на более 1,2 млн терминалов Сбербанка.

В новой версии «Сбербанк Онлайн» для iOS есть и другие улучшения. Теперь у владельцев iPhone появились разделы «Дом», «Авто», «Кредиты» и «Для жизни», которые уже есть на Android-смартфонах. А еще пользователи могут настраивать приложение, как удобно: менять местами разделы, добавлять новые или скрывать неактуальные, чтобы в фокусе оставались только нужные продукты и сервисы.

Для установки приложения из App Store используйте только ссылки из официальных каналов Сбербанка.