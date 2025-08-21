CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МТС Банк» запустил краткосрочный депозит для бизнеса «Овернайт Онлайн»

«МТС Банк» сообщил о запуске краткосрочного депозита «Овернайт Онлайн» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который позволяет разместить средства на ночь и получить доходность 14,57% на сумму от 50 тыс. руб. до 400 млн руб.

Банк принимает средства на депозит до 19:00, а возвращает с процентами раньше всех по московскому времени – в 2:15.

Запуск ночного депозита дает клиентам более гибкие условия получения доходности по депозитам и возможность заработать фиксированную сумму на остатках на счете всего за одну ночь. А утром снова использовать средства в коммерческих целях. Средства клиентов на ночном депозите застрахованы согласно законодательству.

Открыть депозит «Овернайт Онлайн» в несколько кликов можно в интернет-банке или мобильном приложении для бизнеса. Новым клиентам достаточно оставить заявку на открытие счета на сайте. При этом частные клиенты банка могут открыть счет для бизнеса за пять минут сразу в приложении для розничных клиентов.

«МТС Банк стремится предоставить бизнесу инструменты для эффективного управления деньгами. Ночной депозит – это способ заставить работать каждый свободный рубль. Это стратегия win-win – ночью банк использует средства в своих целях, а утром возвращает клиенту с начисленными процентами», – отметила вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса «МТС Банка» Надежда Панчурина.

