CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Стор» от «Точка Банка» стал доступен для всех предпринимателей

«Точка Банк» открыл сервис для создания интернет-магазинов «Стор» для всех предпринимателей. Теперь любой бизнес может бесплатно запустить витрину с товарами за пять минут вне зависимости от того, в каком банке у них открыт основной счет. В сентябре 2025 г. такая возможность появится и для работы с услугами. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка»

Физические лица и самозанятые также могут создавать витрины и принимать заявки, но для приема оплат и выдачи чеков нужен счет в банке. Например, через банк самозанятые могут бесплатно открыть ИП на НПД: налоги останутся прежними, но появится полный доступ к функционалу.

Новые функции, которые уже доступны предпринимателям

- Агрегатор доставок. Предприниматели получили доступ к более чем 17 тыс. пунктов выдачи заказов по всей России, а в ближайшее время этот список расширится до 60 тыс. за счет интеграции с СДЭКом и «Почтой России». Продавец рассчитывает на каких условиях будет производиться оплата доставки – за счет покупателя, продавца или по модели 50/50.

- Поддержка системы «Честный знак» для компаний, работающих с маркированной продукцией. Теперь товары проданные через «Стор» будут автоматически выводится из оборота.

- Развитие решений для сферы услуг. Например, предприниматели из сегмента образования активно используют «Стор» для продажи курсов: они размещают материалы размещаются в закрытых Telegram-каналах, которые невозможно скопировать или скачать, и при оплате через сервис ссылка для доступа отправляется автоматически. Формат оказался популярным у малого бизнеса и при этом остается бесплатным. С сентября 2025 г. этот функционал станет доступен не только клиентам, но и всем пользователям.

- Продажа электронных товаров, где покупатель получает ссылку или код доступа сразу после оплаты.

- Импорт товаров из маркетплейсов.

- Массовое редактирование ассортимента и расширенное добавление характеристик.

«Мы сделали «Стор» открытым для всех, потому что технологичные сервисы должны помогать предпринимателям начать продажи в тот момент, когда у них появилась идея. Независимо от банка, любой пользователь может зайти и протестировать продукт. «Стор» уже собрал все функции, нужные для работы, и готов масштабироваться – именно поэтому мы открываем его для всех. Сервис особенно востребован среди малого бизнеса и сохраняет главное преимущество – это самый быстрый способ создать интернет-магазин в России. Всего за пять минут можно получить готовый сайт с товарами или услугами, с подключенной оплатой, выдачей чеков и доставкой, не тратя время на лишние настройки, договора с банками и логистическими операторами», – отметил лидер сервиса «Стор» от «Точка Банка» Николай Нафтулин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

CNews — 25 лет лидерства

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Что тормозит использование искусственного интеллекта

Власти придумали, как не лишать россиян мобильного интернета. Работать будут сайты из «белого списка»

Переход с RISC-серверов на x86 казался невозможным, но мы справились, — исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще