Quick Resto и «Т-Бизнес» стали партнерами, чтобы упростить предпринимателям запуск бизнеса в сфере общественного питания

Интеграция двух экосистем максимально облегчает старт бизнеса в сфере общепита. Теперь кондитерским, кафе и фастфуду доступен полный набор цифровых сервисов для запуска заведения в одном решении — от онлайн-кассы с эквайрингом и фискализацией — до автоматизации учета и программ лояльности. Об этом CNews сообщили представители Quick Resto.

Рестораторы теперь могут воспользоваться всеми преимуществами партнерства одного из лидеров автоматизации HoReCa-проектов Quick Resto и Т-Бизнеса — ведущей экосистемы финансовых и технологических продуктов для предпринимателей.

Новое на рынке решение объединяет в себе все необходимое для быстрого запуска ресторанного бизнеса: терминал эквайринга и печати чеков от Т-Бизнес, а также кассу, автоматизацию учета, аналитику по продажам и гостям, управление скидками, акциями и программами лояльности на интегрированном с ним планшете с ПО Quick Resto.

Бесшовная интеграция двух систем обеспечивает мгновенный обмен данными и, как результат, высокую скорость обслуживания гостей заведений.

По словам представителей двух сервисов, совместное решение — это ответ на актуальный запрос предпринимателей. Многие заведения общепита уже внедряют интегрированные решения для автоматизации обработки заказов и финансового учета. Такой подход помогает улучшить клиентский опыт — благодаря быстрому и бесшовному сервису, увеличить пропускную способность заведений и укрепить их позиции на рынке.

Леонид Назаров, руководитель управления продуктов «Т-Бизнеса»: «Интеграция кассы «Т-Бизнеса» c сервисом Quick Resto — это значимый шаг в развитии инструментов управления бизнесом в сфере общепита. С этим решением владельцы кафе, ресторанов и других заведений смогут значительно повысить эффективность своей работы: сократить количество необходимых действий, оптимизировать организационные процессы и повысить удовлетворенность клиентов. Кроме того, доступ к бесплатной аналитике продаж, работе с акциями и спецпредложениями и сервису для продвижения бизнеса дополнительно способствуют увеличению оборотов заведений. Эти инструменты позволяют не только справляться с текущими вызовами, но и формируют устойчивую основу для стратегического развития бизнеса в долгосрочной перспективе».

Александр Строкань, CEO сервиса автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto: «Партнерство Quick Resto и Т-Бизнеса — это новый этап в развитии нашей экосистемы и важная веха на рынке автоматизации общепита. Quick Resto и Т-Бизнес объединили усилия, чтобы предложить рестораторам комплексное решение для быстрого запуска кассового обслуживания и автоматизации бизнес-процессов. Сервисы Quick Resto в сочетании с технологичной онлайн-кассой от «Т-Бизнеса» закрывают основные потребности заведений для уверенного старта и роста. Кроме того, благодаря нашему партнерству, всем клиентам «Т-Бизнеса» теперь доступен максимально выгодный и быстрый переход на платформу автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto».