«Домклик» первым на рынке запустил цифровой сервис полного цикла для покупки квартиры в новостройке

«Домклик» первым на рынке предложил клиентам полностью цифровой сервис покупки квартиры в новостройке без необходимости взаимодействовать с застройщиком и банком в оффлайне. Теперь весь процесс — от выбора жилья до регистрации и расчетов — можно пройти в одном месте. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Как это работает?

Покупатель заходит на витрину новостроек «Домклик», выбирает ЖК и квартиру. Нажимает кнопку «Купить» — заявка автоматически передается менеджеру.

Менеджер берет на себя все этапы сделки: консультирует, бронирует квартиру, готовит документы, оформляет ипотеку (если нужно), организует регистрацию сделки в Росреестре и проводит расчеты. Результат — клиент получает квартиру без лишних визитов к застройщику и в банк.

На текущий момент сервис охватывает более 600 жилых комплексов, и «Домклик» активно работает над расширением географии предложения. В ближайшее время количество доступных новостроек существенно увеличится, что даст покупателям еще больше вариантов для выбора. Параллельно развивается направление работы с застройщиками: для них создаются специальные цифровые решения, позволяющие напрямую управлять продажами через платформу — от загрузки актуальных данных по лотам до контроля бронирования и документооборота. Но главное — это полная цифровизация процесса для конечного покупателя: вскоре вся сделка, начиная от выбора квартиры и заканчивая подписанием документов, будет проходить в онлайн-формате без необходимости личного взаимодействия с менеджерами.

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка: «Команда "Домклик" непрерывно трансформирует рынок недвижимости и сегодня я рад представить по-настоящему новый для рынка сервис полного цикла для покупки квартир в новостройке в формате "одного окна". Наша цель — сделать покупку недвижимости такой же простой как заказ товаров в интернет-магазине. Клиенту больше не нужно тратить время на походы к застройщику, в банк или к юристам — все делает наш персональный менеджер: от подбора квартиры и одобрения ипотеки до онлайн-подписания документов. Это экономит дни, а иногда и недели. Таким образом, "Домклик" становится единой цифровой средой для всех: покупатели получают квартиру в несколько кликов, а застройщики — инновационный онлайн инструмент для продаж».

