Сбербанк помогает туроператору Anex внедрить цифровые решения

Московский банк Сбербанка помогает отечественному туроператору Anex внедрить в бизнес-процессы компании цифровые решения, которые позволяют экономить время представителям турагентств и тысячам путешественников по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В основе цифровой трансформации — технология Sber API. Она позволяет: автоматически передавать платежные данные между Anex и турагентами; полностью исключить ошибки, допускаемые при ручном вводе данных; гарантировать безопасность операций с помощью ассиметричного шифрования.

Эльдар Мусаоглу, генеральный директор туроператора Anex: «Благодаря цифровым решениям «Сбера» наши партнеры-турагенты могут оплатить бронирование в любой момент, без ограничений в выходные и праздничные дни, а также в нерабочее время банка. Это особенно важно для туров с регулярными рейсами и вылетами в ближайшие дни, когда скорость оплаты имеет большое значение. Это не просто технология, это реальная помощь людям, чтобы они не беспокоились о таких вопросах, ведь оплата платежа проходит практически моментально. Быстро, надежно и безопасно. Мы планируем и дальше развиваться в направлении технологий и улучшения сервиса, чтобы каждый турист отдыхал без забот, наслаждаясь впечатлениями, а партнер - мог оценить комфорт от сотрудничества с нами».

Sber API — набор решений и методов прямой интеграции со Сбербанком для компаний различных сегментов, корпораций и зарубежных партнеров. В Sber API выведено более 400 сервисов, среди самых популярных у клиентов – выписка по расчетному счету, работа с платежными поручениями и зарплатный проект.