Решение «СберТеха» обеспечит надежное и безопасное управление данными российской адвокатуры

Система управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB от «СберТеха» станет ядром Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР), созданной Федеральной палатой адвокатов России. СУБД обеспечит надежную и безопасную работу с данными для более 110 тыс. пользователей КИС АР. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Федеральная палата адвокатов России развивает КИС АР с соблюдением принципов адаптируемости, распределенности, масштабируемости и безопасности процессов хранения и обработки информации. Для построения такой системы было необходимо российское решение, способное управлять большими массивами данных. Оценив предложения на рынке, организация выбрала Platform V Pangolin DB — СУБД корпоративного уровня от СберТеха для высоконагруженных систем. Она базируется на PostgreSQL и имеет более 80 доработок для повышения производительности, безопасности, удобства разработки и сопровождения.

Весомым аргументом в пользу Platform V Pangolin DB стало наличие сертификата ФСТЭК России, подтверждающего соответствие продукта всем необходимым критериям в области информационной безопасности. Переход со стандартного зарубежного решения на отечественную СУБД, удовлетворяющую требованиям регуляторов, позволит КИС АР интегрироваться с информационными системами органов юстиции, судов, правоохранительных и иных государственных органов России и стать частью экосистемы цифровой экономики страны.

Миграция на Platform V Pangolin DB реализована бесшовно и незаметно для пользователей. КИС АР сохранила полную функциональность как в период самого перехода, так и после него. Процессы выполняются быстро, непрерывно и с сохранением высокого уровня безопасности данных.

Сергей Воробьев, руководитель центра внедрения и эксплуатации КИС АР Федеральной палаты адвокатов России: «Для прохождения аттестации нам требовалась российская СУБД, имеющая сертификат ФСТЭК. Среди всех предложений на рынке мы отдали предпочтение продукту «СберТеха», потому что он в полной мере удовлетворил наш запрос на возможность работать с большими объемами чувствительных данных. Мы опираемся на опыт сотрудничества с группой Сбер в других технологических проектах и уверены, что выбранное решение обеспечит необходимый нам уровень производительности КИС АР и безопасности хранимой информации».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы рады предложить Федеральной палате адвокатов РФ не только свои продукты, но и многолетний опыт по созданию решений для управления данными в высоконагруженных системах. Наше ПО помогло отказаться от зарубежной СУБД и позволит дальше развивать КИС АР на базе современных технологий. Platform V Pangolin DB станет ядром технологической независимости российской адвокатуры в информационном пространстве и даст возможность сформировать вокруг КИС АР безопасный и гибкий ИТ-ландшафт, готовый к масштабированию и интеграциям с другими ресурсами и системами».