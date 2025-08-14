Банк «Россия» автоматизировал работу по финансовому мониторингу с помощью Dynamika AML

Банк «Россия» внедрил решение «Dynamika Финансовый мониторинг». Теперь работа сотрудников финмона организована в едином интуитивно понятном интерфейсе с возможностью документооборота. Автоматизированы триггеры для онлайн- и офлайн-мониторинга подозрительных операций.

«Dynamika Финансовый мониторинг» – это рабочее место для специалиста финансового мониторинга (AML). Решение соответствует требованиям законодательства в части противодействия легализации и отмывания доходов. Оптимизирует взаимодействие с платформой банка «России» «Знай своего клиента».

Благодаря внедрению решения сотрудники банка «Россия» стали работать в едином окне, теперь все необходимые действия по клиенту можно осуществлять в одном интерфейсе, не переключаясь между вкладками, что ускоряет работу и сокращает время обучения, так как интерфейс системы интуитивно понятен и прост в использовании.

В банке «Россия» внедрено сразу 4 модуля решения, благодаря чему у сотрудников есть возможность комплексно использовать все инструменты финансового мониторинга.

Модули онлайн- и офлайн-мониторинга позволяют специалистам в режиме реального времени выявлять сомнительные действия клиентов и подозрительных клиентов по более чем 50 триггерам. Модули включают автоматическую проверку подозрительных документов, проверку контрагентов по внешним сервисам, сохранение всей истории действий с подозрительными и арестованными документами.

Документооборот дает возможность равномерно распределять нагрузку по сотрудникам, вести статистику эффективности каждого из них, общаться с клиентом в рамках инцидентов, а также соблюдать требования законодательства в части документального фиксирования информации. Также модуль включает в себя управление работой сотрудников AML

Помимо этого, решение интегрируется с платформой ЦБ ЗСК, что повышает эффективность противолегализационных процедур, а также снижает операционные расходы банка за счет полной автоматизации обмена информацией с ЦБ.

В результате отдел финансового мониторинга работает быстрее, эффективнее и прозрачнее: с решением Dynamika AML банку оптимизировать и контролировать процесс работы с сомнительными операциями и подозрительными клиентами существенно проще и удобнее.