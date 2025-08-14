CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Банк «Россия» автоматизировал работу по финансовому мониторингу с помощью Dynamika AML

Банк «Россия» внедрил решение «Dynamika Финансовый мониторинг». Теперь работа сотрудников финмона организована в едином интуитивно понятном интерфейсе с возможностью документооборота. Автоматизированы триггеры для онлайн- и офлайн-мониторинга подозрительных операций.

«Dynamika Финансовый мониторинг» – это рабочее место для специалиста финансового мониторинга (AML). Решение соответствует требованиям законодательства в части противодействия легализации и отмывания доходов. Оптимизирует взаимодействие с платформой банка «России» «Знай своего клиента».

Благодаря внедрению решения сотрудники банка «Россия» стали работать в едином окне, теперь все необходимые действия по клиенту можно осуществлять в одном интерфейсе, не переключаясь между вкладками, что ускоряет работу и сокращает время обучения, так как интерфейс системы интуитивно понятен и прост в использовании.

В банке «Россия» внедрено сразу 4 модуля решения, благодаря чему у сотрудников есть возможность комплексно использовать все инструменты финансового мониторинга.

Модули онлайн- и офлайн-мониторинга позволяют специалистам в режиме реального времени выявлять сомнительные действия клиентов и подозрительных клиентов по более чем 50 триггерам. Модули включают автоматическую проверку подозрительных документов, проверку контрагентов по внешним сервисам, сохранение всей истории действий с подозрительными и арестованными документами.

Документооборот дает возможность равномерно распределять нагрузку по сотрудникам, вести статистику эффективности каждого из них, общаться с клиентом в рамках инцидентов, а также соблюдать требования законодательства в части документального фиксирования информации. Также модуль включает в себя управление работой сотрудников AML

Помимо этого, решение интегрируется с платформой ЦБ ЗСК, что повышает эффективность противолегализационных процедур, а также снижает операционные расходы банка за счет полной автоматизации обмена информацией с ЦБ.

В результате отдел финансового мониторинга работает быстрее, эффективнее и прозрачнее: с решением Dynamika AML банку оптимизировать и контролировать процесс работы с сомнительными операциями и подозрительными клиентами существенно проще и удобнее.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Надежность и инновации: как брокер ВТБ развивает мобильное приложение

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Что тормозит использование искусственного интеллекта

Власти придумали, как не лишать россиян мобильного интернета. Работать будут сайты из «белого списка»

Переход с RISC-серверов на x86 казался невозможным, но мы справились, — исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках

Перед присоединением к ВТБ «Почта Банк» сменил куратора ИТ

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще