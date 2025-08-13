CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Диасофт» добавил новые возможности в продукт для автоматизации учета слитков драгоценных металлов в хранилищах

Компания «Диасофт» продолжает совершенствовать продукт «Хранилище драгоценных металлов», который входит в состав решения «Дилерские операции». Продукт автоматизирует оформление операций по приему, учету, хранению, выдаче слитков драгоценных металлов и формирование отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 9 января 2024 г. № 6661-У. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Ключевые новые функциональные возможности продукта: ведение договоров ответственного хранения; ведение справочника слитков драгоценных металлов и хранение сопроводительной документации; регистрация и обработка распоряжений и спецификаций по торговым и неторговым операциям со слитками; формирование и обработка актов приема-передачи слитков; формирование позиционного учета слитков в хранилищах; подготовка регуляторной, аналитической и оперативной отчетности.

Настройка позиционного учета слитков в местах хранения по методологии финансовой организации – важная особенность продукта. «Хранилище драгоценных металлов» также интегрируется онлайн с ГИИС ДМДК* для оперативного предоставления информации об операциях с драгоценными металлами.

Продукт реализован на импортонезависимом технологическом стеке. Микросервисная архитектура обеспечивает интеграцию в любой ИТ-ландшафт, а также масштабируемость в зависимости от потребностей бизнеса.

*Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.

