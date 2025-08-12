В Москве импортозаместили робокассы

В «Сколкове» в «Магазине будущего» представили работу инновационных кассовых аппаратов в рамках проекта «Сделано в Москве». Новые аппараты сокращают время стояния в очередях до 25%. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Новые кассы самообслуживания обеспечивают высокий уровень защиты при проведении расчетов. Московские инженеры настроили интеграцию и совместимость с кассовым управляющим ПО с простым управлением процессами и автоматизированным отчетом.

Кассы обеспечивают быстрое и точное сканирование: покупатели не ждут в очередях, что позволяет увеличить пропускную способность коммерческой точки до 25%. Аппараты могут работать круглосуточно, демонстрируя в перерывах бренд компании и различные акции и предложения магазина. Они оснащены сенсорными экранами — 32 дюйма, цветовым индикатором состояния работы и возможностью точного определения веса и объема товаров.

Также оборудование можно установить на отдельное рабочее место кассира и проводить оплату как банковской картой, так и наличными.

В «Магазине будущего» на кассах самообслуживания будет возможность производить оплату улыбкой с привязкой к конкретному лицу, а помогает предотвращать кражи при помощи специальной системы распознавания товаров.

Проект «Сделано в Москве» объединяет более 7,5 тыс. локальных брендов и представляет свыше 36 тыс. товаров московских производителей. Участники проекта получают комплексную поддержку города — от продвижения до участия в крупных выставках.

Магазин начнет свою работу 14 августа 2025 г. в Сколково.