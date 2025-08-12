CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Решения «СберТеха» и ITKey позволят бизнесу создавать надежные и производительные облачные платформы

Российские разработчики ITKey и «СберТех» договорились о технологическом партнерстве, согласно которому серверная операционная система (ОС) Platform V SberLinux OS Server будет поставляться в составе программных компонентов для создания облачных платформ KeyStack. Уже сегодня ОС от «СберТеха» успешно используется в инфраструктуре решений ITKey на более чем семь тыс. хостов. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Цель сотрудничества — предоставить заказчикам возможность создавать облачные платформы повышенной надежности и производительности для корпоративного ИТ-ландшафта. Команды разработчиков провели всесторонние испытания, подтверждающие надежность и высокую работоспособность решений при комплексном применении. Было выполнено более тысячи тестовых сценариев, доказавших устойчивость к аварийным ситуациям, пиковым нагрузкам и деструктивным воздействиям.

Совместное использование решений «CберТеха» и ITKey обеспечит российскому бизнесу отказоустойчивость систем и эффективное управление их элементами, а также позволит компаниям значительно снизить совокупную стоимость владения инфраструктурой.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Высокие стандарты безопасности являются важным приоритетом для обеспечения технологического лидерства. Партнерство с компанией ITKey позволит еще большему числу российских компаний построить надежную инфраструктуру корпоративного уровня, соответствующую требованиям регулятора. Platform V SberLinux OS Server успешно зарекомендовала себя в масштабах крупнейших корпораций и обеспечивает опыт эксплуатации и сопровождения в соответствии с мировыми стандартам отрасли».

Вячеслав Самарин, коммерческий директор ITKey: «Нам важно, чтобы каждое обновление облачной платформы KeyStack прошло тщательную проверку перед релизом. Поэтому при интеграции нашего ПО с Platform V SberLinux OS Server в качестве хост-ОС мы выполнили множество тестов и убедились в надежности и безопасности совместного решения. Сегодня оно внедрено и используется крупным заказчиком, согласована дорожная карта развития на два года. Соглашение со «СберТехом» позволяет использовать его разработки в продуктах ITKey, что расширяет наш портфель для компаний, которые замещают зарубежный софт в КИИ».

