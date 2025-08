ВТБ Мои Инвестиции получили награду за лучшее применение искусственного интеллекта в финтехе

Проект брокера ВТБ и департамента анализа данных и моделирования «Цифровой помощник» признан лучшим в категории Best Use of AI in Fintech по версии Национальной премии FinTech Russia Awards.

Инструмент на базе искусственного интеллекта помогает клиентам оперативно анализировать рыночные новости и оценивать их влияние на стоимость активов, что позволяет принимать более взвешенные инвестиционные решения. Алгоритм классифицирует новости как «Позитив», «Нейтрально» или «Негатив», автоматически оценивая их потенциальное воздействие на котировки. Например, сообщение о росте прибыли компании будет помечено как положительное, а информация о сбоях в производстве — как отрицательное.

«Награда FinTech Russia Awards — это признание нашей системной работы по развитию цифровых решений для инвесторов. Мы продолжаем внедрять искусственный интеллект в инвестиционные сервисы: от формирования персональных стратегий до помощи в интерпретации новостей, чтобы быстрее сориентироваться в большом потоке информации, проанализировать рынок и принять правильное решение», — прокомментировал управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков.

Премия FinTech Russia Awards вручается с 2022 года и отмечает лучшие технологические продукты и сервисы в финансовой отрасли. Победа подтверждает лидерство брокера ВТБ в области fintech-инноваций.