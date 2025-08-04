«ОТП Банк» ускорил анализ обращений клиентов в 30 раз с помощью нейросетей Yandex B2B Tech

«ОТП Банк» протестировал технологии Yandex B2B Tech для повышения качества обслуживания клиентов. Благодаря этому/проекту скорость обработки и анализа сообщений клиентов увеличилась в 30 раз. Об этом CNews сообщили представители Yandex B2B Tech.

Клиентская поддержка «ОТП Банка» обрабатывает более 400 тысяч текстовых обращений по 260 тематикам в месяц. Анализ такого объема информации занимает много времени специалистов, поэтому банк автоматизировал этот процесс с помощью сервиса для речевой аналитики Yandex SpeechSense. Так, в ходе пилота за семь дней было проанализировано больше 29 тыс. диалогов с клиентами – это в 30 раз быстрее, чем при ручной работе трех сотрудников.

Второй пилотный проект был направлен на автоматизацию клиентских консультаций с помощью ИИ-агента на основе YandexGPT. Агент отвечал на обращения клиентов в чатах мобильного приложения по 30 популярным темам, таким как частичное досрочное погашение кредита, разъяснение условий льготного периода и другие. Бот фактически без ошибок ответил на 60 тыс. запросов, в связи с чем индекс удовлетворенности клиентов (CSI) вырос на 0,2 из 10 пунктов. Кроме того, уровень автоматизации обработки диалогов увеличился до 8%. Лучше всего ИИ-агент работал в сценариях, где клиенту требовалось дать подробное пошаговое пояснение или уточнить ранее полученную информацию. В планах компании – расширить применение нейросетей для обработки более сложных запросов и системной работы с обратной связью клиентов.

YandexGPT входит в состав платформы Yandex Cloud AI Studio для создания и внедрения сервисов на базе генеративных моделей. Благодаря настройке правильной «температуры» ответов, ИИ-агент на основе YandexGPT отвечал на вопросы клиентов точно и понятно, но при этом не однообразно. Модель использовалась для консультаций, не требующих предоставления персональных данных, что обеспечило безопасность и конфиденциальность сервиса.