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«Диасофт» поддержал формирование валютных платежей по стандарту ISO 20022 в новом MX-формате

Согласно планам международной системы SWIFT по переходу на стандарт ISO 20022, с 22 ноября 2025 г. для передачи платежных реквизитов банкам будет необходимо использовать сообщения формата МХ. Гибкость и структурированность данных, поддержка сложных транзакций, совместимость с новыми технологиями и упрощенная интеграция с корпоративными системами – ключевые преимущества МХ-формата, которые отличают его от устаревшего MT-формата и упрощают работу банкам, платежным системам, брокерским и инвестиционным компаниям и другим финансовым институтам.

Компания «Диасофт» развивает решения для автоматизации процессов бэк-офисного сопровождения дилерских и брокерских операций и уже поддержала возможность формирования платежных документов для обмена по стандарту ISO 20022 в формате МХ по дилерским и брокерским сделкам на финансовых рынках. Обновление коснулось продуктов, которые входят в состав решений «Дилерские операции» и «Брокерское обслуживание»: «Межбанковские кредиты»; «Учет наличных конверсионных сделок, заключаемых на межбанковском валютном рынке»; «Учет срочных конверсионных сделок, заключаемых на межбанковском валютном рынке»; «Учет сделок с процентными и валютно-процентными свопами»; «Учет сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Использование нового функционала позволит автоматизировать как поиск и связь со сделками платежных инструкций стандарта ISO 20022, так и заполнение формы новых видов валютных платежных документов МХ pacs.008 и МХ pacs.009. Также в продуктах поддержана возможность изменения формата расчетов по действующим сделкам без необходимости изменения самих сделок.

Обмен платежными сообщениями формата МХ возможен по каналам SWIFT и Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

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