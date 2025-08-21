CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Центробанк объявил девять признаков, из-за которых ограничат снятие денег в банкоматах

Центральный банк России определил девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, на которые банки будут обращать особое внимание с 1 сентября 2025 г. Выпустившие платежные карты клиентам, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли клиент под воздействием мошенников, и не совершает ли операцию мошенник вместо него.

Подозрительные финансовые операции

В Центральном банке (Центробанк) России определили девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации, об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

С 1 сентября 2025 г. российские банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны будут при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли операцию мошенник за него.

Представители Центробанка России выделили следующие признаки мошенничества. Ведь отличительной особенностью банковского мошенничества от других видов хищений (кражи, присвоения или растраты и др.) является то, что потерпевший добровольно передает свои сбережения мошеннику.

bankomat701.jpg

BFS
В российском Центробанке назвали девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

При этом преступник использует два способа совершения преступления: обман и злоупотребление доверием, как по отдельности так и совместно. Лица, занимающиеся мошенничеством в 2025 г., имеют набор своих профессиональный качеств, среди которых предусмотрительность и осторожность.

Признаки мошеннических операций

Во-первых, нехарактерное для человека поведение при снятии денег (непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата) для пользователя банковской карты.

Во-вторых, запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом. К примеру, не с банковской карты, а по QR-коду.

В-третьих, в изменение активности телефонных разговоров, как минимум за шесть часов до операции.

В-четвертых, рост количества SMS с новых номеров на смартфон пользователя перед операцией по снятию денежных средств.

В-пятых, снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа.

В-шестых, увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте.

В-седьмых, перевод человеком на свой счет более 200 тыс. руб. по Системе быстрых платежей (СБП) со своего счета в другом банке или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму.

В-восьмых, смена номера телефона для авторизации в интернет-банке.

В-девятых, получение информации и в том числе от операторов связи, об изменении характеристик телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ. Отдельные критерии предусмотрены для снятия денег с использованием токенизированных карт, отмечают представители финансового регулятора.

Временный лимит на выдачу наличных денег

По информации Центробанка, если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк в России немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тыс. руб. в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка. Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком. Как правило, это SMS или push-уведомление.

Денежные переводы на паузу

С 1 июня 2025 г. сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) России получили право приостанавливать денежные переводы россиян, как писал CNews. Если у сотрудников ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности, ее могут приостанавливать на срок до десяти дней.

64545454200-2000_1.jpg
Центральный банк России
Наличное денежное обращение

Полномочия по приостановке операций граждан будут использоваться Росфинмониторингом для борьбы с дропперами, сообщал в марте 2025 г. РБК замглавы службы Герман Негляд, пообещав избегать массовых блокировок. Теперь служба сможет направлять в банки требования о приостановке операций того или иного клиента на срок до десяти дней, если есть одно из двух оснований: подозрение в финансировании экстремистской деятельности или подозрение, что транзакции в целом совершаются для легализации денег, полученных преступным путем. Представители финансовой разведки в России не будут пользоваться новым правом для массовых блокировок, заверил Негляд. «Мы хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение. Никакой компанейщины не будет», — подчеркнул он, добавив, что Росфинмониторинг рассматривает дропперство как инфраструктуру для отмывания преступных доходов.

Антон Денисенко

