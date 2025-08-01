«Ozon Банк» начал выпускать кредитные карты

В «Ozon Банке» появилась возможность открыть кредитную карту: клиенты смогут оплачивать ей покупки как онлайн, так и офлайн. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Обслуживание кредитной карты остается бесплатным на весь срок действия. Льготный период составляет до 78 дней с кредитным лимитом до 1 млн руб. Процентная ставка рассчитывается индивидуально. Минимальный ежемесячный платеж — 4% от суммы задолженности. Для кредитных карт, как и дебетовых, действует программа лояльности на выбор: клиенты могут получать кэшбек до 25% на выбранные категории или покупать товары за 1 руб. на Ozon.

«Запуск кредитной карты — это следующий шаг в развитии нашей классической банковской линейки и важный этап в укреплении кредитного направления банка. Мы изучали спрос клиентов, собирали обратную связь, готовили инфраструктуру, чтобы предложить клиентам актуальный финансовый продукт», — отметил председатель правления «Ozon Банка» Андрей Личманов.

Карту можно оформить в виртуальном формате, заказать отдельную пластиковую версию или привязать к кредитному лимиту действующую «Ozon Карту».