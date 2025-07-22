«Точка Банк» запустил функцию онлайн-примерки одежды с помощью ИИ для продавцов на маркетплейсах

Сервис генеративной графики 24AI от «Точка Банка» представил новую функцию ИИ-примерки одежды, которая может задать новый стандарт в создании визуального контента для онлайн-торговли. Технология позволяет продавцам и интернет-магазинам создавать фотореалистичные образы одежды на моделях без потери качества изображения. При этом она закрывает одну из самых затратных потребностей – фотосъемку для карточек товаров. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

По оценке сервиса, ИИ-примерка снижает затраты на создание карточек товара с одеждой в 50-100 раз по сравнению с традиционным продакшеном. При классическом подходе на одну съемку для подготовки контента требуется команда из фотографа, модели, ретушера, дизайнера и арендованной студии, что в среднем обходится бизнесу в 27-30 тыс. руб. Даже при одной съемке для нескольких карточек сразу финальная стоимость одной такой карточки товара редко опускается ниже 1000-1500 руб. Но с 24AI стоимость одного изображения при создании, например, 100 карточек – 15 руб. и ниже. Чем больше изображений, тем ниже их итоговая себестоимость.

ИИ-примерка помогает пользователям сократить время на запуск новых товаров в продажу: генерация одного образа занимает до двух минут. Достаточно загрузить фото одежды – отдельно или на человеке. Нейросеть сама определит, что именно надето, и предложит какие вещи примерить на модель. Фото модели можно загрузить со своего устройства, выбрать из встроенной библиотеки или сгенерировать по параметрам, выбрав лицо, позу и фон. Затем останется только кликнуть «сгенерировать» – и одежда отобразится на модели. Сгенерированные изображения сохраняются в галерее.

Одежда выглядит естественно даже при несовпадении ракурсов — например, если вещь снята фронтально, а модель сгенерирована в полоборота.

«Одежда — одна из самых конкурентных категорий на маркетплейсах. Просто фотография на фоне уже не работает: чтобы выделиться среди тысяч конкурентов и повлиять на конверсию, нужно показать, как вещь сидит на человеке, как смотрится на фигуре. В отличие от других решений на рынке, мы не рисуем «похожие» предметы, а деформируем реальное изображение одежды — с сохранением деталей, структуры ткани и даже сложных элементов дизайна. Мы создаем технологии, которые помогают бизнесу реагировать быстрее, работать гибче и создавать визуальный контент, не выходя за рамки бюджета», — сказал Виталий Климов, CPO 24AI в «Точка Банка».

Функция доступна всем пользователям.