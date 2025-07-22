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«МТС Банк» улучшил интернет-банк для бизнеса

«МТС Банк» объявил о запуске обновленного интернет-банка «МТС Банк Бизнес». Новый удобный интерфейс разработан на основе исследования запросов владельцев компаний, бухгалтеров и индивидуальных предпринимателей и позволяет совершать привычные действия в один клик.

Пользователям стали доступны быстрые кнопки, которые можно настроить под приоритеты конкретного бизнеса. Это позволит создавать платежи, выставлять счета, смотреть выписку и совершать другие действия в один клик без поиска и переходов.

Теперь общий остаток по всем счетам виден на главной странице. Это позволяет быстро оценить финансовое состояние бизнеса и спланировать расходы.

В новом интернет-банке последние операции всегда под рукой, а повторить нужный платеж легко одним действием. Для более детального анализа доступна отдельная страница с фильтрами и поиском по истории.

Все функции переводов, шаблоны и статусы документов собраны на одном экране. Не нужно тратить время на поиски – все сгруппировано по смыслу, кнопки крупные и понятные.

Также пользователям стала доступна опция по формированию закрывающих документов для контрагентов сразу же после выставления счета. Это экономит время и снижает операционную нагрузку.

Кроме того, в интернет-банке индивидуальным предпринимателям на базовых системах налогообложения (УСН «Доходы») стал доступен бесплатный сервис онлайн-бухгалтерии для автоматического расчета налогов и формирования отчетности. Это поможет клиентам сэкономить на услугах бухгалтера и грамотно вести финансовый учет на старте бизнеса. Подключить сервис можно в разделе «Бухгалтерия».

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